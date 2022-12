GF Vip, Tavassi attacca Antonella “pensi che fare la vittima premi”/ E Donnamaria…

GF Vip 2022, Tavassi contro Antonella: “Pensi che fare la vittima premi“

Al Grande Fratello Vip 2022 il primo scontro di puntata vede protagonisti Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi. Tra i due non scorre buon sangue, con il concorrente che più volte ha accusato la coinquilina di fare la vittima in determinate circostanze. Dopo una clip riassuntiva dei loro dissapori, la Vippona spiega: “Non sono vittima. Poi detto da uno che ha chiesto in continuazione un aereo, sentirsi dire regina dei reality quando lui è uscito da un reality da poco“. Tavassi ritiene che alla base del suo comportamento ci sia una strategia: “Tu pensi che fare la vittima premi“.

La Fiordelisi, oltre alla delusione per le parole di Tavassi, è amareggiata da altri concorrenti che sembrano fare comunella contro di lei: “Ogni volta vedo cose che non mi aspetto. Ogni volta in puntata vedo che qualcuno si aggrega al gruppo parlando male di me“. Tavassi passa così al contrattacco: “Perché durante il giorno sei così, e in puntata già dalla postura e dalla faccia è sul piede di guerra? Lei non vede manco una clip e già dice ‘tu sei un falso’. A me quello dà fastidio“.

Nel dibattito in corso al Grande Fratello Vip 2022 si erge anche la voce di Edoardo Donnamaria che, a sorpresa, non prende le difese di Antonella Fiordelisi. E così la concorrente lo accusa: “Si fa condizionare dal suo amico Tavassi“. Il volto di Forum però replica stizzito: “Che tu in puntata sei un’altra persona lo dico da mesi. Va bene tutto, ma non dire che mi faccio condizionare“. La Vippona ribatte: “Ma se a momenti nemmeno ti avvicini a me quando hai gli amichetti“.

Secondo Antonella, dunque, Donnamaria tenderebbe a non avvicinarsi a lei quando è in compagnia del suo gruppo di amici. Ipotesi però smentita dalle parole del concorrente: “Che io non mi avvicino a te, è una cosa che puoi dire soltanto tu“. La posizione della Fiordelisi è però inamovibile: “Quando è con il gruppetto, si avvicina e non mi abbraccia più, lo vedo più freddo“. Un dibattito piuttosto acceso che potrebbe significativamente incrinare il loro rapporto al Grande Fratello Vip 2022.











