GF Vip, Tavassi demolisce Antonella/ “Si concentrava per piangere, a momenti si rovesciava l’acqua in faccia”

GF Vip, Donnamaria e la crisi con Antonella: interviene Edoardo Tavassi

Continuano le tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, al centro l’ennesima rottura tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A scatenare lo scontro è l’avvicinamento del concorrente a Nicole Murgia, con tanto di “palpatina” al seno, che ha fatto infuriare e non poco la schermitrice. In molti si sono espressi sulla vicenda, dallo sfogo in lacrime della stessa Antonella in Confessionale a Sonia Bruganelli in studio, e in Casa è intervenuto anche Edoardo Tavassi.

Il concorrente ha inizialmente spiegato che un gesto come quello di Donnamaria avrebbe potuto creare fastidio anche a lui, sebbene non abbia visto malizia: “Io credo che non ci sia stata malizia, ma so che queste immagini possono dare fastidio. E ne sono convinto, perché possono dare fastidio anche a me. Io li vedo sempre che loro fanno questo, ma Antonella che vede delle immagini del genere, so che può essere infastidita“.

Tuttavia, se inizialmente sembra prendere le parti di Antonella Fiordelisi, a seguire Edoardo Tavassi la attacca senza alcun freno. Osservando dalla stanza da letto il confronto in salone tra Edoardo, Nicole e Antonella, il fratello di Guendalina attacca la Fiordelisi, accusandola di voler passare per vittima della situazione e addirittura di fingere di piangere: “Il discorso che faccio io è che Antonella non vede l’ora di avere un pretesto per fare la vittima, e adesso ce l’ha. Si stava concentrando per piangere, a momenti si rovesciava l’acqua in faccia per le lacrime. Io lo so“.

Anche Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip 2022 si esprime sulla vicenda, senza però esporsi troppo: “Io non stavo tanto osservando la performance di Antonella, se di questo si parla. Ma stavo pensando più al fatto che, al posto di Antonella, ci sarei un po’ rimasta. Detto ciò, io conosco perfettamente Edoardo e credo nella sua buonissima fede, che non c’era assolutamente alcun tipo di malizia“.











