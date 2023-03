GF Vip, Tavassi e Onestini distruggono Nikita/ “Costruita e prima donna. Vede in Antonella una rivale”

Nikita Pelizon sotto attacco al GF Vip: le critiche di Tavassi e Luca Onestini

C’è aria di crisi tra Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip. La loro amicizia sta infatti vivendo un momento difficile dopo l’avvicinamento di Antonella agli Spartani e la conseguente reazione pungente di Nikita. Proprio le parole di quest’ultima sull’amica hanno sollevato nuovi dubbi e critiche da parte di coloro che già non la vedevano di buon occhio.

Il primo a lanciare pesanti insinuazioni dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stato Edoardo Tavassi. In confessionale il gieffino ha dichiarato: “Nikita è una grande giocatrice, costruita da morire. Proprio quella clip su Antonella lo ha dimostrato. Io l’ho sempre detto che era così, non mi ha meravigliato la clip.”

Alquanto scontato è stato invece l’attacco lanciato da Luca Onestini. È cosa ormai nota a tutti gli spettatori del Grande Fratello Vip 7 che il gieffino non abbia alcuna simpatia per Nikita, anzi accusata di essere falsa e bugiarda. Di lei, dopo l’uscita contro Antonella Fiordelisi, Onestini ha detto: “Lei si sente una prima donna, quindi potrebbe anche essere che vede Antonella come un’antagonista, altrimenti non cercherebbe di metterla in cattiva luce, a parlare male di lei.”

Di fronte a questi nuovi attacchi, Nikita si è detta stanca e si è sfogata in confessionale: “Sono stufa di essere messa in dubbio in questo contesto e da queste persone. Ho avuto la sensazione un mese fa che sarei rimasta sola in questa Casa, ed è una cosa che anche oggi sto notando.” ha ammesso.











