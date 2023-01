GF Vip, TG della Romania lancia un appello/ “Salvate George Ciupilan dal televoto!”

La Romania sostiene George Ciupilan al televoto: l’appello

George Ciupilan è finito al televoto con due protagoniste molto amate del Grande Fratello Vip 2022: Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Il tik toker, nonostante sia molto amato dal pubblico potrebbe essere a rischio perchè fuori dalla maggior parte delle dinamiche del reality show.

Proprio per questo Romania TV, TG del paese di George Ciupilan, ha lanciato un appello ai cittadini per sostenere il gieffino al televoto: “Il giovane rumeno può conquistare l’Italia solo con il vostro aiuto“. Come accade spesso, la televisione estera ha esortato i compaesani del tik toker a votare per farlo rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. La stessa cosa ha fatto la Spagna con Oriana Marzoli, ma ciò non garantisce ovviamente la vittoria. La lotta tra i tre gieffini sarà davvero combattuta, considerando che sono stati nominati i protagonisti più seguiti dal pubblico.

Lo staff di George Ciupilan interviene contro i concorrenti del GF Vip

George Ciupilan si è sempre estraniato dalle dinamiche della Casa, e questo suo lato è stato spesso motivo di attacchi e derisione. Nella pagina ufficiale del Grande Fratello Vip 2022 la “Modalità George” è stata messa alla berlina, tanto da spingere lo staff del tik toker a un intervento social.

Lo staff di George Ciupilan dichiara: “Siamo felici e ci siamo fatti anche due risate dinanzi agli sguardi di un ragazzo che ha scelto di giocare al Grande Fratello mettendo al centro la buona educazione, la sua storia personale e una mano sulla spalla sempre pronta per tutti. Mostrandosi a volte anche più maturo di chi maturo si professa ma solo per l’età. George, ha scelto di non fare triangolo amoroso, di non lanciare piatti o insultare i suoi compagni di viaggio chiamandoli ‘cane’ o ‘donna facile’ ecc. Questo maledetto lunedì scriverà un anno da quando ha smesso di bere alcolici che hanno causato danni nella sua vita. George, ha usato sincerità, educazione e ha affrontato i suoi demoni (la pace con il papà e la resistenza all’alcol)” E ancora: “Se avete voglia di veder crescere la sua storia in tv, la storia di un ragazzo pulito, beh: votatelo. Altrimenti pazienza. Per noi ha già vinto fin quando all’inizio non ha bullizzato Marco Bellavia. P.s fatto strano: la sua nomination casca proprio a 3. Per la prima volta. Proprio con Nikita. La sua amica. Strano. Molto strano…”

