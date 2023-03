GF Vip, ultima puntata rimossa da Mediaset/ Punita la condotta dei concorrenti

GF Vip, seri provvedimenti contro i concorrenti: ecco cosa è successo

Dopo l’intervento di Pier Silvio Berlusconi, Mediaset ha preso ulteriori provvedimenti per “punire” i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. In effetti, la condotta di molti gieffini è stata definita volgare e diseducativa tanto da dover rimuovere la replica dell’ultima puntata su La5.

GF Vip, Charlie Gnocchi: "Donnamaria mi ha deluso"/ "Vorrei vincesse Alberto..."

Oltre a questo, l’emittente ha da poche ore scelto di rimuovere la puntata in questione anche su Mediaset Infinity; un intervento disciplinare piuttosto serio, nei confronti dei concorrenti. In effetti, questa edizione del reality show è stata molto contestata dal pubblico sin dall’inizio. Dal caso Bellavia, agli esempi di maleducazione, e di “amore tossico” è sempre stata nel mirino del politicamente corretto. In molti sul web ne invocano ancora oggi la cancellazione, nonostante ormai si avvicini la finale. Cosa accadrà nella prossima diretta, Alfonso Signorini metterà i ‘vipponi’ al corrente di quanto avvenuto?

Antonella e Davide sempre più vicini al GF Vip: "Non voglio perderti"/ Nuova coppia?

GF Vip, Donnamaria frase choc a Nikita: web chiede espulsione

Edoardo Donnamaria, nella giornata di ieri, è stato protagonista di un altro gesto che ha infiammato la polemica sui social. Il volto di Forum, ignorando i provvedimenti di Mediaset, ha pronunciato una frase piuttosto inappropriata a Nikita Pelizon.

La modella triestina ha chiesto ai suoi amici di svolgere il gioco dei sacchi, Edoardo Donnamaria ha risposto: “Si l’abbiamo già detto, facciamo una nuova versione con i sacchi in testa con la cintura al collo, inizi tu”. Nonostante quella del volto di Forum volesse essere una battuta, la frase che fa riferimento ai condannati a morte non è piaciuta al web. In molti hanno chiesto la squalifica del concorrente dal Grande Fratello Vip 2022 per condotta inappropriata. Cosa decideranno gli autori del reality show?

GF Vip: Matteo Diamante e Ginevra tifano Nikita per la finale/ I genitori di lei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA