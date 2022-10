GF Vip: un errore di regia spoilera l’eliminato?/ Il Web urla al “complotto”…

GF Vip: in diretta, mentre Patrizia Rossetti parla, la regia svela l’eliminato della serata…

Stasera è andata in onda l’ennesima puntata del reality di punta della Mediaset, il Grande Fratello Vip, durante la serata però, un dettaglio non è sfuggito ai telespettatori più fedeli del programma, si tratterebbe di un vero e proprio errore di regia che, svelerebbe prematuramente, l’eliminato della serata! Ma cosa è successo? Il padre del programma, Alfonso Signorini, si stava confrontando con i Vipponi a riguardo di alcuni dissapori nati nella casa del GF Vip a seguito delle versione “verità” del caso Mark Caltagirone di Pamela Prati, affrontata nella diretta di lunedì.

Se alcuni inquilini hanno creduto alla donna, altri hanno ancora dubbi a riguardo, capofila di quest’ultimi Patrizia Rossetti. Alfonso Signorini è così voluto intervenire a riguardo parlando con le dirette interessante, in particolare con la Rossetti che, dopo un chiarimento con Pamela, le avrebbe dato il “beneficio del dubbio”. È stato proprio in questo momento che alcuni telespettatori hanno notato un dettaglio allarmante che svelerebbe l’eliminato della serata.

GF Vip, la regia potrebbe aver svelato l’eliminato della serata: di chi si tratta?

È così che, durante la diretta del Grande Fratello Vip, mentre Patrizia Rossetti è intenta a dire la propria, un vero e proprio errore di regia avrebbe mostrato l’eliminato della serata… A un certo punto infatti, per un breve istante, sparisce l’inquadratura di Patrizia Rossetti e del salotto del GF Vip e, al suo posto, appare invece la “schermata nomination”, la classica lista delle foto degli inquilini sovrastate da un numero, in questo caso “0”, a seconda del numero di nomination ricevute in puntata, quella priva, di fatto, del preferito e dell’eliminato della serata. Un inquilino manca però all’appello, di chi si tratta…

È Gegia l’unica a mancare nella schermata! Questo ha lasciato supporre che sia proprio lei l’eliminata della serata. Il Web è ovviamente impazzito e urla già a gran voce “al complotto” accusando la redazione che il reality sia interamente pilotato: “E qui si capisce che anche se si vota è uguale e decidono tutto loro”, si legge su Twitter. Non riamane che attendere il verdetto e vedere se sarà effettivamente Gegia ad abbandonare per sempre la casa del GF Vip…













