GF Vip, un prete concorrente nella prossima edizione?/ Fra Alfredo si candida: la risposta di Signorini

Un frate nella prossima edizione del Grande Fratello? La proposta a Signorini

Il Grande Fratello Vip 7 ha chiuso i battenti alcuni mesi fa, lasciando spazio all’Isola dei Famosi, ma Alfonso Signorini è già a lavoro per la prossima edizione del reality. Stando a quanto trapelato nelle ultime settimane, l’ottava edizione potrebbe vedere nel cast una grande novità: non solo Vip ma anche Nip, ovvero persone non note. Una novità che darebbe movimento al programma, oltre che un nuovo volto.

Proprio a fronte di questa novità, attraverso le pagine del settimanale CHI, un fan del Grande Fratello ha inviato la sua candidatura. Si tratta di un frate, che spinto dalla passione per il reality ha deciso di scrivere a Signorini e candidarsi per la prossima edizione.

Alfonso Signorini risponde alla lettera di frate Alfredo

“Mi è venuta un’idea, non per visibilità ma per il messaggio da portare ai giovani: Alfonso, ti piacerebbe un prete nella prossima edizione del GF?” si legge nella missiva di Fra Alfredo a Signorini, che continua “Avrei molto da raccontare, dalla mia infanzia conflittuale alle prove che la vita mi ha posto davanti, tipo emorragia interna a 30 anni, tumore all’intestino a 40, infarto e coma a 46 dopo la morte di mio padre, ma come dice Zia Mara siamo ancora qua”.

Signorini ha deciso di replicare alla lettera del frate, non escludendo un loro incontro: “Grazie fra Alfredo per l’entusiasmo con cui segue il mondo secolare, magari due chiacchierate le faremo, un caro saluto”. Fra Alfredo, al momento, è dunque uno dei primi candidati concorrenti per la prossima edizione del Grande Fratello.

