GF Vip, Wilma Goich in crisi per la figlia scomparsa/ “Ho resistito fino a oggi, ma…”

GF Vip 2022, Wilma Goich travolta dalla malinconia: “Con le musiche di Natale…“

Al Grande Fratello Vip 2022 Wilma Goich si è lasciata andare ad un duro sfogo contro alcuni compagni, che non si sarebbero impegnati durante le prove per lo spettacolo canoro di sabato sera. La rabbia ha poi lasciato spazio alla malinconia e, a tavola, la cantante si lascia travolgere dai pensieri che per molti il periodo delle feste natalizie porta con sé. “Ho resistito fino ad oggi, ma con le musiche di Natale…” confessa la concorrente, rattristata da questo periodo di festa in cui è più vivo che mai il ricordo della figlia scomparsa.

“Io stavo sempre a piangere, questi mi chiamano piagnone“: così cerca di tirarla su Luca Salatino, seduto al suo fianco. E anche Nikita Pelizon prova a rasserenarla, invitandola a sfogarsi se ne ha necessità: “Se dentro ti senti così, non bloccare, lascia scorrere“. Wilma Goich. a seguire, si lascia andare ad alcune intime confessioni in giardino con Daniele Dal Moro, con il quale sembra essersi ristabilita l’armonia. Entrambi si confrontano sulle mancanze che tormentano le loro vite e che, soprattutto durante il periodo del Natale, si fanno sentire ancor di più.

Wilma Goich si sfoga con Daniele Dal Moro: la mancanza della figlia

“È dura, ti assicuro che è dura. L’unica cosa che mi dispiace è che mio nipote mi vede così e anche lui sarà così. Io ho detto: ‘Sono stata fortissima per 3 mesi’: oggi è stata dura“: così apre il suo cuore Wilma Goich al Grande Fratello Vip 2022, parlando della mancanza della figlia. Daniele Dal Moro la supporta: “Quei dolori lì, almeno per me, anche se passa tanto tempo sembrano sempre uguali. Io dopo tanti anni ho imparato a soffrire senza lacrime, ma non cambia niente. Anche se non piango, soffro tanto uguale. E questa cosa che il dolore non passa e non cambia, mi fa venire una rabbia, un nervoso“.

I due coinquilini si aprono in maniera sincera, con Wilma che gli dice: “Tu hai tante cose che ancora non mi hai raccontato, e quando me le racconterai mi tirerai un po’ su. Secondo me la tua sofferenza mi aiuterà a superare la mia, e viceversa“. Dal Moro spiega: “Una delle cose per cui io soffro… Sono passati 5 anni e ti giuro che fa male tanto uguale. Reagisco meglio perché non piango più da 2/3 anni, ma fa male tanto uguale. Si impara ad andare avanti nonostante tutto“. La risposta di Wilma: “Io vado avanti, ho coraggio, ho forza e sono pronta ad affrontare tutto, ma ci sono dei momenti che…“.











