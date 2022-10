GF Vip, Wilma Goich insulta Nikita Pelizon/ “Ha puntato Ciupilan per strategia”

Wilma Goich, nuova lite con Nikita Pelizon: ecco cosa è successo

Wilma Goich, dopo un periodo di “pace”, torna ad avere tensioni con Nikita Pelizon verso la quale non ha mai nutrito molta simpatia. La cantante aveva messo da parte delle mozzarelle, che Carolina ha usato, e si è alterata proprio con la modella insinuando fosse colpa sua. Nikita ha tentato di difendersi asserendo che fosse stata la modella venezuelana a prenderle.

Dopo una discussione tra le due, Wilma Goich esce in giardino e si sfoga con gli atri inquilini insultando pesantemente Nikita. La cantante insinua che la modella, per strategia, si sia avvicinata a George Ciupilan cercando di sedurlo. Inoltre, insieme a Antonino ed Elenoire Ferruzzi prende in giro il sorriso della gieffina. I vipponi fanno anche riferimento al suicidio di cui Nikita aveva parlato in puntata ma, a quel punto, la regia censura.

Wilma e Antonino che continuano a sfottere il sorriso di Nikita ed Elenoire che dice “io non dico niente… Io dalla prima settimana già sapevo” SONO PROPRIO VERGOGNOSI#gfvip #nikiters pic.twitter.com/fFzpwMYlvf — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 22, 2022

Wilma Goich ancora con Marco Bellavia: “Mi ha fatta sentire una mer*a”

Wilma Goich, dopo l’intervento di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022, si è sfogata con gli altri inquilini. La cantante ci è rimasta male ed ha attaccato ulteriormente il conduttore di Bim bum bam.

Come riporta Biccy, Wilma Goich si confida con gli altri concorrenti: “Se vieni in pace non puoi dire ‘io vi accuso tutti tranne due o tre persone’. No ragazzi non va bene. Non vieni qui appoggiato pronto a buttarci cose addosso. Non va bene. Io ci sono rimasta male, e mi ha fatto sentire ancora una mer*a. Se tu vieni qui ancora al GF e hai questa bella occasione non ci dici che siamo tutte delle me**e. Poteva dire ‘quello che è stato è stato, l’importante è stare tutti insieme.”

