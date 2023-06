GFvip 8: Alberto De Pisis e Pierpaolo Pretelli nel cast?/ Un gesto di Alfonso Signorini insinua il dubbio

Grande fratello vip 8, Alberto De Pisis e Pierpaolo Pretelli protagonisti dello spoiler TV: spunta il nuovo ruolo GFvip party

C’é grande attesa per il via al GFvip 8, previsto in partenza a settembre 2023 su Canale 5, e un gesto di Alfonso Signorini potrebbe spoilerare l’ingaggio di Alberto De Pisis e Pierpaolo Pretelli, nel cast della grande macchina del rinnovato reality show. Riattivatosi a mezzo social su Instagram, il conduttore dello spin off del Grande fratello dedicato ai vipponi si lascia immortalare in un nuovo scatto online, mentre posa con l’ex Grande Fratello vip 5 e l’ex Grande Fratello vip 7, Pierpaolo Pretelli e Alberto De Pisis. Un post geolocalizzato a Formentera che potrebbe rappresentare lo spoiler TV di un ingaggio duplice degli ex Grande Fratello vip nel cast del GFvip 8 in arrivo. Questo, nel ruolo di co-conduttori del GFVIP Party, il format parallelo del reality dei vipponi, che all’ultima edizione GF vip party del GFvip 7 vedeva al timone Pretelli in coppia con Soleil Sorge.

Grande Fratello, nuova edizione sarà Vip o Nip?/ Grandi novità: "Niente influencer, i concorrenti saranno…"

La modella italo-americana potrebbe, quindi, vedersi sostituita da Alberto De Pisis, nel cast del GFvip party per il GFvip 8. Ma sarà davvero così? Nel frattempo, Blogtivvu testualmente avanza così l’ipotesi-spoiler: “Alberto De Pisis e Pierpaolo verso il GF Vip Party? Una foto insieme a Signorini ci ha fatto ipotizzare che… Il conduttore del Grande Fratello Vip si è mostrato a Formentera insieme ad Alberto De Pisis e Pierpaolo Pretelli: che sia l’inizio di una collaborazione da settembre? -si legge tra le righe della indiscreta anticipazione tv-. Noi di Blog Tivvù ipotizziamo la conduzione del GF Vip Party. Per Pierpaolo sarebbe il secondo anno consecutivo dopo una precedente edizione al fianco di Soleil Sorge”.

Grande Fratello Vip chiude, torna alla versione Nip?/ L'indiscrezione e un frate...

Le sorti incerte di Soleil Sorge, nel cast del GFvip

Soleil Sorge potrebbe, quindi, uscire dal cast del Gfvip o in alternativa subentrare in un ruolo inedito nella grande macchina del rinnovato reality show di Canale 5. Che possa debuttare nel ruolo di opinionista TV al fianco di Alfonso Signorini, nel cast del GF vip 8? La modella potrebbe affiancare una riconfermata tra le opinionista uscenti Sonia Bruganelli e Orietta Berti o aggiungersi alle due vippone in un trio d’eccezione. Oppure potrebbe sostituirsi alle due opinioniste uscenti, insieme ad un’altra vecchia gloria del reality dei vipponi, e quotatissima nell’ipotesi in questione é Giulia Salemi, esperta in trend addetta nella Social Room del GFvip 7.

LEGGI ANCHE:

GF Vip, un prete concorrente nella prossima edizione?/ Fra Alfredo si candida: la risposta di Signorini

© RIPRODUZIONE RISERVATA