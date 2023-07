GFvip 8, Davide Di Porto nel cast dei concorrenti?/ “La TV mi ha gettato, dopo avermi sfruttato…”

GFvip 8+ NIP, Davide Di Porto si candida per il ruolo di gieffino: la svolta oltre la crisi, dopo L’isola dei famosi 2023

Davide Di Porto si candida per un ritorno in casa Mediaset, in vista del via del GF VIP 8+NIP, dopo l’esordio TV registrato come naufrago a L’isola dei famosi e con alle spalle più di una fase di crisi economica.

O almeno questo é stando a quanto trapela dalle dichiarazioni che lo stesso ex concorrente al reality honduregno rilascia alla sottoscritta testata giornalistica, incalzato sulla volontà di tornare a intrattenere gli spettatori delle reti, TV e streaming, Mediaset.

In una recente intervista concessa tra le pagine di Nuovo, il magazine diretto da Riccardo Signoretti, Davide Di Porto ammetteva di avere nel cassetto dei sogni custodita la volontà di prendere parte nuovamente al mondo dei reality, menzionando in particolare L’isola dei famosi. Questo, peraltro pentito dell’esperienza intrapresa come attore nell’hard, dopo il debutto TV registrato nel gioco made in Honduras per l’edizione datata 2010 : “con il cinema a luci rosse ho smesso da tempo. E non mi vergogno di dirlo -esordiva nell’intervista Di Porto-, oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere. Però non rubo niente a nessuno. […] La gente mi ferma per strada e mi chiede perché, in mezzo a quella marmaglia di naufraghi sconosciuti che ci sono a L’Isola dei Famosi non ci sono anche io”. Da qui la bordata alla produzione del reality honduregno: “Chiamano i personaggi come I cugini di campagna e playboy scaduti come Antonio Zequila e non me?”.E nella candidatura per una re-entry nel mondo dei reality, dove allo stato attuale si attende in particolare in prima linea il preannunciato GFVIP 8+nip dal cast misto , l’ex naufrago poi aggiungeva con tono polemico: “La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato. I vertici hanno paura di me, ma io non temo loro. Ho tante cose ancora da raccontare e da fare, non mi arrendo e se il lavoro non c’è, me lo invento! Voglio andare a L’Isola dei Famosi per riscattarmi. O morire!”.

Davide Di Porto si racconta in confidenza con Il sussidiario: la candidatura per la re-entry nel mondo dei reality

E intanto, mentre si avvicina la stagione televisiva del restar ai reality sulle reti Mediaset – previsto in partenza a settembre 2023 con il GFvip 8+ NIP- a prima firma di Il sussidiario.net possiamo confermare la rinnovata candidatura di Davide Di Porto per un ingaggio nel piccolo schermo. In particolare per un ruolo nel cast dei concorrenti del Grande Fratello vip e L’isola dei famosi. Raggiunto dalla sottoscritta testata a mezzo social, Davide Di Porto non ci nasconde che tornerebbe volentieri a intrattenere l’occhio pubblico, nelle vesti di gieffino e/o isolano.

“L’isola? Una bella esperienza, vera…150 grammi a pranzo e cena di riso, ma é il più grande reality di sempre, una immensa esperienza. Una cosa indelebile. Ai tempi della mia Isola tra i concorrenti c’era un cast d’eccezione, Aldo Busi, Sandra Milo, Ivana Trump, ex storica di Rossano Rubicondi… Una grande esperienza e che riposino in pace Ivana e Rossano..”, esordisce tra le dichiarazioni rilasciate via Instagram chat, a Il sussidiario, Davide Di Porto. L’ex naufrago, poi, ci svela che sogna di poter varcare la porta rossa del Grande Fratello vip, dopo il debutto a L’isola dei famosi 2010 che lo ha reso celebre al cospetto dell’occhio pubblico TV. Anche perché ora lui considera chiuso l’hard, come capitolo nella sua vita, un’attività a cui si era prestato del dopo L’Isola una volta trovatosi alle prese con la prima fase di crisi economica, “ma non critico chi fa il porno”, aggiunge l’intervistato. Con la pandemia di Coronavirus, la crisi economica si é riaffacciata alla vita del combattente Davide, che però é riuscito a superare il momento più critico, e ora cerca il vero riscatto in un ritorno alla TV in grande stile.

