GFVIP 8, Donatella Rettore nel cast?/ Lo spoiler bomba

GFvip8+NIP: Donatella Rettore debutta nel cast, per la quota anti-social?

Donatella Rettore é tra i possibili concorrenti nel cast dell’atteso GFvip 8+NIP? É l’interrogativo che si solleva spontaneo alla luce dello spoiler TV last-minute ripreso dal portale web d’informazione Novella 2000. L’anticipazione TV vedrebbe la cantautrice di Splendido splendente in lizza per il posto di concorrente nell’attesa nuova edizione del Grande Fratello, in una vociferata formula “GFVIP 8+NIP”.

Concorrenti Grande Fratello 8, il cast dei 'vip' è già al completo?/ "Mancano solo i nip" l'indiscrezione

Il rinnovato reality show della Casa più spiata d’Italia potrebbe riservare all’occhio pubblico TV un cast di concorrenti misto, tra personaggi popolari e persone comuni, e tra i primi Donatella Rettore potrebbe rappresentare la svolta anti-trash maturata ai vertici di Mediaset, facente capo a Piersilvio Berlusconi. Il vociferato GFVIP 8+NIP all’orizzonte vedrà Rebecca Staffelli subentrare al posto dell’influencer Giulia Salemi che occupava la Social Room e la giornalista Cesara Buonanici vestire i panni di opinionista unica al posto delle uscenti Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Il presunto ingaggio di Donatella Rettore potrebbe essere il marcatore di un ridimensionamento della produzione Mediaset ai danni della quota social dei protagonisti nel cast del nuovo Grande fratello.

Matteo Diamante: "C'é stato un bacio prima del GFVIP..."/ La confessione su Martina Nasoni

Il rinnovato reality show potrebbe, infatti, incentrare minore attenzione sul mondo dei social media, a differenza di quanto accaduto nelle ultime edizioni del GFvip. Il che trapela sulla scia di una segnalazione di Mondo tv 24, ripresa sulla base del rumor di un autore televisivo, Gianluca Paganotti, che vedrebbe ingaggiati nel cast dei neo gieffini l’ex Suor Cristina per la quota vip e un ecclesiastico tra i NIP, Frate Alfredo.

“Sembrerebbe che l’ex vincitrice di The Voice abbia scelto di rinunciare a Tale e Quale Show per iniziare una nuova avventura al Grande Fratello, in onda dall’11 settembre su Canale 5”, si apprende di Cristina, che inoltre si aggiunge a Justine Mattera e Donatella Rettore tra i papabili concorrenti del GFvip 8+NIP.

Antonella Fiordelisi smette di seguire Giacomo Urtis su Instagram/ Amicizia finita per colpa di una foto?

Donatella Rettore potrebbe rappresentare la svolta al ridimensionamento della quota social al Grande Fratello vip per il GFvip 8+Nip e starà all’occhio pubblico, quindi, giudicare la scelta artistica della produzione Mediaset. Tra le dichiarazioni rilasciate all’Avvenire, in una nuova intervista, Donatella Rettore testualmente così anticiperebbe il suo pensiero critico maturato sulle nuove Generazioni dipendenti dal web: “Il web va regolarizzato, un adolescente che si avvicina la mondo dei social viene manipolato”.

Donatella Rettore pronta a lanciare un messaggio critico sulla Generazione web?

Un pensiero che ben si sposerebbe con i fautori del vociferato taglio social nel gioco del GFvip 8+Nip. Donatella Rettore si imponeva come una rivelazione nel 1979 con l’anticipatrice Splendido splendente: “Parlavo del desiderio di rimanere per sempre giovani, parlavo di cambiamento, tutti dovevano essere liberi di essere come si sentivano, nessuno si accontenta mai-spiega, infine, Donatella-. Adesso è più terribile, sul web c’è gente che dice come devi apparire e quanto devi misurare”, ed é la posizione della papabile Gfvip 8+nip, che potrebbe voler lanciare un messaggio alle nuove generazioni nel gioco della Casa.

Intanto, nel web LDA registra una curiosa reunion con Aka7even…











© RIPRODUZIONE RISERVATA