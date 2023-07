GFvip 8, Giorgia Venturini nel cast dei concorrenti? / Arriva la risposta

Grande Fratello vip 8+nip, Giorgia Venturini é in lizza per il nuovo debutto TV? L’indiscrezione

Manca sempre meno all’atteso via alla nuova edizione del reality della Casa più spiata d’Italia, che potrebbe rivelarsi come il Grande Fratello vip 8 + nip, con Giorgia Venturini. Dopo le sette vite dello spin-off del Grande Fratello dedicato ai vip, il reality show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity potrebbe evolvere in una versione nuova, dove potrebbero aggiungersi alle celebrità dei personaggi sconosciuti all’occhio pubblico.

E nell’attesa dello spoiler del cast dei concorrenti, ha il via il totonomi sul papabile cast dei concorrenti ingaggiati al Grande Fratello vip + nip 8, con il rumor presto smentito sul nascere, che vedrebbe Giorgia Venturini in lizza per un nuovo debutto TV come gieffina e inquilina nella Casa più spiata d’Italia.

La pronta smentita su Giorgia Venturini

“Nessun Gfvip per Giorgia Venturini che tornerà in tv il sei settembre con…- si apprende tra le righe della pronta smentita di The Pipol TV rispetto alla chiacchierata partecipazione al GFvip +nip 8-. Nelle ultime ore sul prossimo Gfvip è apparso il nome della conduttrice Giorgia Venturini, papabile concorrente della nuova edizione del reality”. Rispetto all’indiscrezione trapelata online in queste ore, nella metà del mese di luglio 2023 corrente, intanto, la fonte tuttavia conferma il preannunciato ritorno TV di Giorgia Venturini: “Ma di vero c’è che Giorgia tornerà in tv, a settembre, precisamente dal sei di settembre; però lo farà alla guida del suo programma ‘X-Style’ molto apprezzato dall’azienda. Nessun rifiuto per il reality semplicemente perché non è stata nemmeno contattata e in ogni caso rispetterebbe gli impegni presi alla conduzione con il suo programma”.

Insomma, a quanto pare la mora conduttrice non sarebbe stata affatto contattata dai vertici alla produzione del rinnovato Grande Fratello per l’edizione GFVIP 8+ nip. Questo, contrariamente alla voce che vedeva la mora in lizza tra i candidati principali ad un posto nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

