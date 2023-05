GFvip, Alex Belli: “Coppie a consumo di social..”/ La stoccata a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Alex Belli sentenzia su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: la rottura tra gli ex Grande Fratello vip é il nuovo caso social

Fa rumore, nel web, la rottura ufficializzatasi tra gli ex Grande Fratello vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, e ad infiammare l’annessa polemica in corso é ora anche Alex Belli. Quest’ultimo, tra i concorrenti storici del Grande Fratello vip 5, interviene sull’affaire d’amour degli ex Grande Fratello vip 7 noti anche con la crasi coniata dai fan attivi online, “Oriele”, incalzato dal popolo degli internauti.

Alex Belli e Delia Duran: "Non possiamo avere figli naturalmente"/ "Stiamo tentando…"

A sospingere Alex Belli a intervenire sul caso di cronaca rosa della rottura tra gli Oriele é, a monte, il video postato da una ragazza attiva su Twitter, che immortala Oriana Marzoli curiosamente in compagnia con l’attore di Centovetrine. Questo, con tanto di caption maliziosa: “Oriana fregatene e datti all’amore libero”. L’attore, Alex Belli, riserva al video un like e non solo, perché poi commenta il contenuto social con quella che si direbbe una punzecchiata agli Oriele. Il che accade mentre i fan dell’attore si chiedono come mai la modella -reduce dal sexy shooting realizzato per la sua prima linea di bikini, Sonten- si intrattenga con il fotografo pioniere dell’amore libero (si ricordi il triangolo da lui intrecciato con Soleil Sorge e la promessa sposa Delia Duran al Grande Fratello vip 5), se non per motivi di lavoro “artistico“, nelle ore in cui lei si direbbe “cavalcare” l’onda del gossip sulla rottura con Daniele a fin di visibilità e business: “Perché bisogna farci una grande risata sopra… -sentenzia, quindi, sarcastico, Belli-, che è l’unica soluzione di fandom che aimè, ogni anno seguono storie di coppie mai esistite e improbabili, se non a uso e consumo dei social e per convenienza!”

Alex Belli: "Tavassi è un manipolatore"/ "Antonella e Oriana sul podio e..."

Il web si divide sulla rottura tra gli Oriele: il commento di Alex Belli infiamma la polemica

Insomma, sembra proprio che Alex Belli ritenga l’unione degli Oriele, nata tra le mura del Grande Fratello vip e ufficializzatasi dopo il reality al termine dell’edizione Gfvip7, come una mera trovata strategica volta a potenziare il seguito social, da parte di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Ma sarà proprio così? Nel frattempo, l’opinione del web si divide tra le reaction più disparate al riguardo. “Quanta ragione in queste parole e vi brucia perché ha detto la verità”, commenta un utente, tra le reaction più aggreganti al messaggio di Alex Belli. Poi, si legge ancora, tra le altre reaction: “Ora si mette anche lui che detto era tutto finito dove uscito questo st****o”. E ancora, gli utenti scrivono, poi: “Eccone un altro che vuole apparire sfruttando gli Oriele”; “Lui si è

svegliato e ha detto boh perché non dare da mangiare al popolo di Twitter oggi”. “Il maestro ha parlato e adesso

punto”. E in conclusione, emergono tra gli altri, segnalata da The Pipol Gossip via Instagram: “Che belle persone che ha Oriana intorno a se tipo Alex che le ha appena dato della falsa. Ah che peccato bebè mia”; “Ha parlato e ha detto una grandissima verità”; “Il man capisce sempre tutto e meglio di tutti”. “Lui che è stato rilevante nella sua edizione solo grazie al suo rapporto con Soleil perché da solo era come se non esistesse io bho”; “Parla proprio lui!”.

LEGGI ANCHE:

Alex Belli asfalta Tavassi: "Manipolatore"/ "Rovina il clima della casa del GF Vip…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA