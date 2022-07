Gfvip, Alex Belli e Delia Duran in crisi?/ “Un’estate vissuta, ahimè, da separati…”

Gf vip 6, Alex Belli e Delia Duran divisi: che succede tra i promessi sposi?

Possono dirsi per molti tra i protagonisti indiscussi del Grande fratello vip 6, Alex Belli e Delia Duran, per aver avviato il tanto chiacchierato triangolo amoroso con Soleil Sorge nella Casa più spiata d’Italia, e ora i “promessi sposi vip” tornano a destare clamore mediatico per essere tornati ad apparire lontani tra loro. Che sia tornata aria di crisi tra i promessi sposi? Dopo una passionale vacanza che Alex e Delia si sono concessi al caldo della Grecia, a Mykonos, i due ex Grande fratello vip 6 vivono ora giorni d’estate da separati, così come ha fatto sapere Alex Belli secondo quanto si apprende da Nuovo tv, il giornale diretto da Riccardo Signoretti. “A causa del lavoro la nostra sarà un’estate vissuta, ahimè, da separati”, sono le testuali dichiarazioni del fotografo e attore storico di Centovetrine, dagli occhi di ghiaccio.

Alex Belli è ora protagonista di un tour di live in giro per l’Italia, che lo tengono impegnato da ormai richiestissimo one-man-show, mentre Delia Duran ha un’agenda fitta di serate ed altri eventi promozionali in quanto gettonatissima donna-immagine e modella dal fascino sud-americano.

Delia Duran e Alex Belli verso le nozze e…

L’ultimo impegno professionale che ha visto la coppia vip protagonista a due è il set del video musicale di Amore libero: nel videoclip del brano che l’attore ha rilasciato per l’estate 2022, Delia sembra sposare in toto la concezione dell’amore incondizionato concepita dall’attore, tanto da apparire al centro di un triangolo in video mentre Alex bacia una “terza incomoda”.

A Nuovo tv, intanto, la coppia vip rende noto che non vorrà convolare a nozze civili prima del concepimento del primogenito. Alex Belli e Delia Duran sognano un piccolo Belli, che quindi potrebbe arrivare prima del matrimonio civile dei “promessi sposi”, che si terrà solo dopo il divorzio ufficiale della sud-americana dall’ex marito storico, l’imprenditore Marco Nerozzi.

