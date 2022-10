Gfvip, Alex Belli ménage à trois/ Antonella Fiordelisi: “Voleva farlo con me e..”

Grande Fratello vip 7, spunta l’affaire Alex Belli e il ménage à troia sfiorato con Antonella Fiordelisi: il retroscena extra-GFVIP

Il Grande Fratello vip diventa terreno fertile per le cronache rosa di Alex Belli, che al GFvip 6 diventava protagonista del triangolo TV più discusso di sempre e al GF vip 7 in corso torna a far parlare di sé, per il caso “ménage à trois” sfiorato con Antonella Fiordelisi. A rivelare la proposta passionale dell’attore di Centovetrine inoltrata alla sportiva é la diretta interessata, ai microfoni della Casa più spiata d’Italia. La confessione hot si registra in queste ore che precedono la nuova puntata in diretta del Grande Fratello vip 7, e vede Antonella Fiordelisi abbandonarsi alla rivelazione fatta al flirt Edoardo Donnamaria, quando quest’ultimo elogia Alex Belli per la bellezza, guardando verso un’immagine affissa sulle pareti della Casa. La foto in questione immortala l’attore alle prese con il triangolo condiviso insieme alla promessa sposa Delia Duran e la “terza incomoda” Soleil Sorge al Grande Fratello vip 6, e la Fiordelisi quindi svela a Edoardo: “Lui mi ha proposto una cosa a tre e io ho detto di no… Non c’ho problemi a dirlo…con Delia Duran. Loro hanno un amore libero. Io gli ho detto ‘Non sono mai stata con una donna, quando ne avrò voglia ti farò sapere'”.

Edoardo Donnamaria fa una controproposta ad Alex Belli del GFvip 6 al Grande Fratello vip 7

E a questo punto Edoardo Donnamaria fa una controproposta alla sua preda al GFvip e l’ex Grande Fratello vip Alex Belli: “Ma dillo a me, anche se poi io direi no alla cosa a tre, perché non ti condividerei con nessuno (allude ad Antonella Fiordelisi)”. Che Alex Belli possa presto tornare in scena al Grande Fratello vip? Vista la rivelazione del ménage à trois l’ipotesi di una re-entry dell’attore al GFvip non é così azzardata.

Nel frattempo, complice anche la reazione di lui alla confessione hot del mancato triangolo, Edoardo Donnamaria sembra dirsi sempre più vicino e interessato alla conoscenza di Antonella Fiordelisi: che i due siano la preannunciata coppia del GFvip 7?

