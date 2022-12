GFvip, arrivano i messaggi di Natale per i vip/ Amara scoperta per Attilio Romita

Grande Fratello vip 7, arrivano gli auguri per i vipponi e ..

Nelle ore segnate dalle festività natalizie, la casa del Grande Fratello vip 7 diventa un ufficio postale per i concorrenti in corsa al gioco di Canale 5, anche se per Attilio Romita il Natale 2022 non si direbbe di certo “festoso”. Così come trapela dalla diretta del Grande Fratello vip 7 in corso, nel pomeriggio della Vigilia di Natale i concorrenti vip sono destinatari di alcune sorprese da parte dei familiari e le persone a loro più care in genere. Edoardo Donnamaria non é riuscito a trattenere la commozione all’ascolto del padre che gli ha dedicato una canzone in romanesco. Commozione anche per Luca Salatino, che non ha trattenuto le lacrime alla visione del messaggio di auguri di Soraia Allam, la fidanzata per la quale lui potrebbe ritirarsi dal reality insieme ad altri undici gieffini.

Nicole Murgia é apparsa visibilmente provata nell’apprendere degli auguri dei figli. Emozioni al cardiopalmo per Daniele Dal Moro, che ha ricevuto gli auguri dalla sua ex Martina Nasoni e dagli due ex concorrenti del Grande Fratello 16 Valentina Vignali ed Enrico Da Bessica. Giaele De Donà, oltre a cinque messaggi aerei a suo sostegno ricevuti con le frasi per lei dei fan e dei familiari, mette a segno anche gli auguri dal marito Bradford Beck, che per l’occasione figura in un video dedicato a lei dove lui la chiama in italiano “amore mio”. E non mancano sorprese amare o meglio delle mancate sorprese.

Nelle prime ore della condivisione delle sorprese natalizie, Antonino Spinalbese non riceve da subito alcunché della figlia Luna Marie, avuta dall’ultima fiamma Belen Rodriguez, nonostante lui si dica vincolato alla figlia in un rapporto inscindibile. Tuttavia, poi, la magia del Natale accontenta il gieffino. Spinalbese, alla fine, riceve una lettera da parte della mamma ed un bigliettino anche da parte della figlia Luna Marì scritto con le sue manine: «Ciao papà». E Attilio Romita riceve solo gli auguri da parte di un cugino. Né la figlia, né la compagna Mimma Fusco gli destinano gli auguri. A quanto pare l’avvicinamento dell’ex mezzo busto del Tg1 a Sarah Altobello nella Casa del Grande Fratello vip 7 ha in qualche modo segnato in negativo i rapporti familiari del gieffino. Colpa della gelosia nutrita da Mimma verso Attilio, per via di Sarah? Tra i telespettatori attivi online, c’é chi difende la posizione del giornalista, scagionandolo da ogni accusa di tradimento verso Mimma e chi invece appoggia quest’ultima sostenendo che Romita abbia mancato di rispetto alla compagna in TV. Nel frattempo, Attilio si sente solo nella Casa dei vipponi, tanto che si lascia andare in un abbraccio di consolazione tra le braccia del rivale amico Luca Onestini, al Grande Fratello vip 7. Immagini che intanto sono virali nel web.

Attilio se siente solo a sus 70 años esta triste.

