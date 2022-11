GFvip, Attilio Romita affonda Giaele De Doná/ “Risaputo perché lei é sposata e…”

Grande Fratello vip 2022, Attilio Romita attacca Giaele De Doná: la frecciatina alle spalle

Attesissima é la nuova e quattordicesima puntata del Grande Fratello vip 2022, la cui messa in onda é prevista per il 3 novembre 2022, e intanto Attilio Romita sferra un attacco al vetriolo ai danni di Giaele De Donà. L’occasione é una confidenza che l’ex mezzo busto del TG1 condivide insieme ai coinquilini vip Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, peraltro alle spalle della coinquilina e diretta interessata, nonché la coniuge di Brad Bradford e rappresentante nella Casa dell’amore libero: Giaele De Donà.

La confidenza che mette l’accento sul matrimonio tra Giaele e il ricchissimo Brad parte con Antonella Fiordelisi -che in queste ore viene sbugiardata da Francesco Totti circa la confessione di un messaggio privato che “Er Pupone” le avrebbe destinato. “Dice: ‘Mi manca mio marito’. Non dice un cavolo sul marito“, é la chiosa iniziale di Antonella su Giaele, che nella Casa sembra farsi sempre più vicina al bell’Antonino Spinalbese, mettendo così a rischio il suo matrimonio agli occhi di molti, dentro e fuori il gioco della Casa del Grande Fratello vip 2022. E la frecciatina avvelenata di Attilio Romita sferrata contro Giaele De Doná arriva, così, prontamente, facendo eco alla schermitrice: “Perché lei abbia sposato lui non ce lo dobbiamo neanche chiedere, perché lui abbia sposato lei è una cosa che non sappiamo“.

La reazione di Antonella Fiordelisi alla battuta al veleno su Giaele De Doná

Insomma, se Antonella stenterebbe a credere a Giaele quando quest’ultima si direbbe nostalgica di Brad nella Casa, Attilio Romita ci va giù Ancor più pesante sulla mora coinquilina, dandole non troppo velatamente dell’opportunista, in quanto interessata meramente alla ricchezza e alle fortune in generale del consorte. Ma non solo. L’ex mezzo busto del Tg1, inoltre, non riuscirebbe a capacitarsi del motivo per cui Brad Bradford abbia sposato la coinquilina mora.

Una battuta al pepe, quella di Romita, che potrebbe scatenare la reazione avversa di Giaele De Doná e che intanto desta ilarità in Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, che quindi rincara la dose sulla ricca consorte vip, molto divertita: “Attilio, questa è stata peggio di quella della Bruganelli. (…) Hai superato la Bruganelli, te lo giuro“.











