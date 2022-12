GFvip, Attilio Romita infrange il regolamento/ Arriva la squalifica? La reazione web

Grande Fratello vip 2022, Attilio Romita commette una infrazione: i particolari in una confessione

Mentre prosegue la corsa per il montepremi finale del Grande Fratello vip 2022, il volto GFVIP Attilio Romita segna un autogoal nell’ammissione di una infrazione del regolamento del gioco della Casa. Lo sbaglio per cui ora incombe sulla Casa più spiata d’Italia l’ipotesi di una possibile messa in discussione, con televoto aperto al rischio eliminazione, squalifica immediata o un altro provvedimento, si compie nel caso di Romita nel mezzo delle settimane di allontanamento e isolamento anti-Coronavirus, che hanno visto l’ex mezzo busto del Tg1 soggiornare in un albergo, così come altri “positivos”, ovvero gli altri gieffini risultati positivi ai test sul Covid 19, Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi, e poi ancora Wilma Goich e Alberto De Filippi.

Attilio Romita e le reazioni all’infrazione del regolamento

Nel dettaglio, il diretto interessato fa in queste ore sapere, in una confidenza fatta a Nikita Pelizon e George Ciupilan, dopo il rientro nella Casa seguito alla sua negativizzazione al patogeno, di aver visionato una clip sul sito web del Grande Fratello vip 2022 che lo immortala insieme a George. Ma com’é ormai risaputo, ai concorrenti ingaggiati nel cast del gioco dei vipponi é vietato ogni tipo di contatto, riscontro e feedback rispetto al mondo esterno dal reality. Una confessione choc da parte del rodato giornalista e volto tv, che potrebbe compromettere il gioco che lui ha intrapreso nella Casa. Non a caso, é virale intanto nel web un video che immortala la confidenza choc di Attilio Romita, fatta ai compagni di avventura, con le espressioni facciali palesemente turbate di Nikita Pelizon e George Ciupilan, evidentemente consapevoli delle disposizioni del regolamento per cui il giornalista é (inconsapevolmente?) reo confesso di aver commesso una infrazione. E una domanda sorge ora spontanea, nel popolo dei telespettatori attivi sui social. Che Attilio Romita rischi un provvedimento esemplare e quindi l’uscita di scena dal format? Nel frattempo, Soleil Sorge replica indirettamente a chi la vorrebbe nuovamente protagonista del reality…

la faccia di george e nikita quando attilio parla di una clip sul sito del grande fratello (che non avrebbe mai dovuto vedere teoricamente, dato l'isolamento) #gfvip





