Gfvip, Barú Gaetani: “..Non ha mai avuto senso!”/ Rinnega Jessica Selassié e i fan Jerú

Grande fratello vip 5, Barú Gaetani é accusato di rinnegare Jessica Selassié e i fan della “coppia”

Uno dei protagonisti più controversi del Grande Fratello vip 5, Barú Gaetani, torna al centro del gossip, stavolta per una bordata, l’ennesima, lanciata ai danni di Jessica Selassié e i fan del duo, detti come la coppia tanto amata, “Jerú”. Il nuovo attacco social dello chef si registra via Twitter, in un cinguettio al veleno che Barú Gaetano lancia in reaction all’hashtag entrato da poco in tendenza tra i thread di discussione nelle ultime ore, #Jerú. L’hashtag in questione é la crasi di Barú Gaetani e Jessica Selassié, ormai usata dai fandom dei summenzionati ex gieffini in riferimento alla conoscenza intima che si registrava ai tempi del gioco del Grande Fratello vip 5. Quando, nel mezzo del reality della Casa più spiata d’Italia, la principessa etiope si dichiarava interessata allo chef e lui non disdegnava le attenzioni di lei. Questo, seppur non ricambiando mai a parole l’interesse.

Né durante né dopo il reality show di Canale 5, la principessa e lo chef hanno mai ufficializzato una lovestory tra loro. Questo ben al di là del fatto che la fiamma della speranza, in un’ufficializzazione della coppia tanto voluta, non si sia mai spenta nei fandom dei due ex gieffini. Tanto che schiere di fan dei GFvip 5 non hanno mai smesso di usare a mezzo social l’hashtag riferito all’amata “coppia” vip, #Jerú.

E, non a caso, in queste ore intanto Barú torna a dirsi stufo della ennesima messa in tendenza dell’hashtag popolare sui social: “Se mettiamo a dormire quel #? Non ha mai avuto senso -si legge tra le righe del tweet al vetriolo contro i fan condivisi con Jessica, dove Barú non usa giri di parole-, mi ha sempre dato un po’ fastidio. Non vorrei cagare dove mangio (come dicono a Oxford) ma ormai…. Grazie”.

Web attacca Barú Gaetani: esplode la polemica social

Le parole del tweet non lasciano molto spazio all’immaginazione e sibillinamente alludono all’utilizzo che finisce in modo ricorrente in tendenza da mesi, per il costante supporto web alla “coppia mancata” del Grande Fratello vip 5. E all’annesso disappunto palesatosi via Twitter, intanto, gli internauti intervengono a suon di reaction tra le più disparate, perlopiù di dissenso mostrato verso lo chef e la posizione avversa alla romantica storia targata Jerú.

“Potevi dirlo a Maggio 2022… -si legge tra le critiche che tacciano Barú di aver inscenato un flirt finto in TV per visibilità e opportunità nello showbiz, dal momento che lui sembra rinnegare quanto condiviso con Jessica e il fandom della coppia tv-, che ti dava fastidio, avresti potuto ribadirlo quando ti portavano i regali con sopra quell’# Sai cosa ha poco senso? Che tu lo dica ora,quando su quell’# c’è un tweet ogni 10minuti, perché non hai avuto le palle di dirlo quando c’erano 10 tweet al minuto?“. Tra le altre reaction critiche più aggreganti, poi, si legge ancora: “A questo punto l’unica cosa su cui avevi estremamente ragione è che sei uno stronzo che fa male alle persone. (riporto tue parole). Non solo ci hai cagato su sto piatto su cui hai mangiato ma a dirla tutta hai vomitato addosso la merda che i Jerú non meritavano”.

Se mettiamo a dormire quel #? Non ha mai avuto senso, mi ha sempre dato un po’ fastidio. Non vorrei cagare dove mangio (come dicono a Oxford) ma ormai…. Grazie ❤️ — Baru (@barulino) June 11, 2023













