GFvip, Biagio D’Anelli asfalta George e Alberto / “Fanno parte del cast?”

Grande Fratello vip 7, Biagio D’Anelli rompe il silenzio sul cast dei concorrenti

Mentre prosegue il Grande Fratello vip 7, nel mezzo delle vacanze natalizie, Biagio D’Anelli si pronuncia su due inquilini della Casa più spiata d’Italia: Alberto De Pisis e George Ciupilan. L’occasione delle dichiarazioni é un intervento che l’ex gieffino, opinionista TV, dj e futuro giudice di qualità nella grande macchina di Sanremo 2023, rilascia tra le Instagram stories, a margine del nuovo percorso TV dei due gieffini in corsa e l’ultima puntata del reality in corso.

“Ma George e De Pisis, scusate, un attimo…” -esordisce Biagio D’Anelli in un sondaggio web indetto tra le Instagram stories, che chiama gli internauti al quesito ‘siete d’accordo: sí o no?’. Il sondaggio dell’ex concorrente del Grande Fratello e protagonista del Grande Fratello vip 6, poi, prosegue con parole che suonano come un duro affondo sui due Grande Fratello vip 7 menzionati: “Fanno parte del cast? O escono per riscaldare il divano durante la puntata?!?“. Quindi, l’ex gieffino ed esperto di gossip infierisce su Alberto De Pisis e George Ciupilan con la sua inconfondibile schiettezza, in un paragone al veleno: ” Perché la lavatrice fa più dinamiche rispetto a loro. Loro non parlano, non discutono, non si innamorano, non lavano a terra …non respirano”.

Alberto De Pisis e George Ciupilan prossimi eliminati, al Grande Fratello vip?

Insomma, a detta di Biagio D’Anelli George Ciupilan e Alberto De Pisis non meritano il ruolo di concorrenti nel gioco della Casa più spiata d’Italia. Che i due gieffini nel mirino dell’affondo social del momento possano rivelarsi i prossimi eliminati, al Grande Fratello vip 7? Staremo a vedere se la bocciatura di Biagio D’Anelli si rivelerà veggente. Nel frattempo, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello vip 7, a finire in nomination, quindi a rischio eliminazione, in un nuovo televoto che chiama il pubblico a scegliere “chi vuoi salvare”, sono stati: Oriana Marzoli, Dana Saber e Davide Donadei.

