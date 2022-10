GFVIP, Biagio D’Anelli: “Marco Bellavia un manipolatore?”/”Mi inca**o come una iena”

Grande Fratello vip 7, Biagio D’Anelli si apre sul caso Marco Bellavia

Continua a far discutere il caso Marco Bellavia, che ha visto l’ex volto di Bim Bum Bam giungere al ritiro dopo gli attacchi ricevuti dai coinquilini nella Casa al Grande Fratello vip 7, tacciati di bullismo dal pubblico TV, su cui ora ha voce in capitolo anche Biagio D’Anelli. L’occasione che l’esperto di gossip ha per parlare del caso é un intervento registrato su TikTok, dove nel dettaglio Biagio D’Anelli parla al popolo del web in replica alle accuse che ora giungono a Marco Bellavia da parte dell’ex moglie e l’ex compagna. Secondo le donne, l’ex volto di Bim Bum Bam avrebbe condotto al Grande Fratello vip il ruolo di sedicente soggetto affetto di depressione e vittima di bullismo nella Casa, al mero fine di visibilità e business, intento quindi a tornare sulla cresta dell’onda del successo. Accuse che Biagio D’Anelli si auspica non siano fondate, dal momento che l’ormai ex concorrente del Grande Fratello vip 7 é stato in questi giorni supportato da un esercito di telespettatori appassionatisi alla sua sedicente lotta contro il male di vivere e il grido di aiuto lanciato ai compagni, mai accolto da quest’ultimi, volto all’unione per la sconfitta della depressione.

Biagio D’Anelli pronto al confronto con Marco Bellavia: l’avviso extra-Grande fratello vip

“Dicono che lui é un manipolatore – rilascia a dir poco turbato, Biagio D’Anelli, nello sfogo social, riferendosi alle accuse riprese dalle ex di Marco Bellavia-, che lui stia sfruttando il momento, mi auguro che sia una bugia, perché se fosse vera poi veramente mi incaz*o…”. E il videomessaggio di sfogo dell’esperto di gossip e influencer dal fascino mediterraneo poi assume toni via via sempre più piccanti, che potrebbero preludere ad un confronto tra lui e Marco Bellavia in una delle prossime puntate del Grande Fratello vip 7: “Io ho difeso lui, non perché é l’ex volto Bim bum bam, o perché mi manca quella TV o perché é bello, ma per il grido di aiuto che ha avuto nella Casa, cosa che io non ho avuto i coglioni di fare quando ho avuto la depressione “.

Insomma, sembra chiaro che Biagio D’Anelli non sarebbe disposto a perdonare Marco Bellavia qualora emergesse che lui stia strumentalizzando un problema comune e che sta a cuore a molti, quello della depressione e dei disordini legati alla salute mentale in generale.

