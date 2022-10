GFVIP, Brenda Asnicar entra nella Casa?/ Il messaggio che manda i fan in visibilio

Grande Fratello vip 7, Brenda Asnicar riaccende la speranza dell’ingresso nella Casa

A poche ore dalla nuova e settima puntata del Grande Fratello vip 7, prevista per la prima serata del 10 ottobre 2022, Brenda Asnicar ha lanciato un messaggio via social che farebbe ben sperare gli utenti rispetto a un suo possibile accesso nella Casa dei vipponi. Di recente la star iberica de Il mondo di Patty aveva chiesto suggerimenti al web in prospettiva dell’acquisto di una casa in Italia, un Paese che l’ha consacrata come star del piccolo schermo e icona pop: “Ho intenzione di trasferirmi in Italia. Consigli?”, Scriveva in un tweet popolare, Brenda Asnicar. Un messaggio a cui poi seguivano le risposte degli utenti nel web, dove in tanti le suggerivano di trasferirsi nella Casa più spiata d’Italia, quella dei vip al Grande Fratello vip 7 in corso, nella speranza di un suo ingaggio nel cast dei concorrenti al reality di Canale 5.

Italiaaaaa ci vediamo subitooooooo 💜 — BRENDA ASNICAR (@Asnicar__Brenda) October 10, 2022

La star dagli occhi marroni aveva poi contattato Tommaso Zorzi per ulteriori suggerimenti palesandosi interessata alla città di Milano (terra dell’influencer milanese) in quanto possibile nuova residenza, come rivelato dal vincitore del Grande Fratello vip 5 via social : “Ho visto che Brenda Asnicar mi ha mandato un messaggio dicendomi che si sta trasferendo in Italia e mi ha chiesto delle informazioni per affitti e case varie. Cioè ragazzi, ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto o no? Perché io qua sto per coronare il sogno. Ciao mamma, ciao proprio!”.

E poco prima che, stasera, cominciasse la settima puntata del Grande Fratello vip 7, Brenda Asnicar é tornata a parlare dell’Italia, riaccendendo la speranza del web in un ruolo nel gioco del reality dei vipponi, dove la star di Patito Feo potrebbe riconquistarsi lo scettro di regina del piccolo schermo.

Il nuovo tweet in italiano di Brenda Asnicar

“Italia, ci vediamo subito”, si legge nel nuovo tweet condiviso dalla celeb iberica, sul suo profilo ufficiale attivo su Twitter.

Che Brenda Asnicar possa segnare un nuovo debutto in TV al Grande Fratello vip 7, nel ruolo di concorrente, special guest o ospite, intanto non é un’ipotesi azzardata per il popolo del web, sulla scia della speranza che i fan della spagnola nutrono di rivedere la beniamina in TV.

