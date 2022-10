GFVip: Carlotta Brambilla, ex collega Bim Bum Bam di Marco Bellavia/ Sbotta:’Brutta pagina di tv, ho pianto’

Carlotta Brambilla è intervenuta a gamba tesa sul caso di Marco Bellavia – che continua a tenere banco nelle vicende del Grande Fratello Vip 2022 -con un post sui social. L’attrice e conduttrice televisiva ha scritto: “Bruttissima pagina di tv, ho pianto“. Le vicende di Marco Bellavia – e soprattutto la sua fragilità emersa in maniera evidente nella Casa del Grande Fratello che poi ha abbandonato, dunque continuano a far discutere anche dopo l’espulsione di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci, quest’ultima avvenuta in seguito alla decisione del pubblico da casa. Non è escluso, come riporta il sito Fanpage – che Marco Bellavia possa ritornare al Grande Fratello Vip 2022 per un chiarimento con gli ex coinquilini, forse nella puntata di giovedì prossimo, in studio oppure all’interno della Casa.

Intanto, personaggi dello spettacolo e volti noti stanno prendendo le distanze su quanto è avvenuto durante le puntate del reality show. Tra questi, Carlotta Brambilla, ex collega ai tempi di Bim Bum Bam, ha scritto un lungo post, esprimendo la propria solidarietà nei confronti dell’ex vippone. “Oggi mi sono svegliata con un senso di smarrimento, di vergogna – scrive Carlotta Brambilla – Questo siamo diventati, persone insensibili, dure, pronte a fare branco pur di rimanere a galla?!!!”.

Carlotta Brambilla prende le difese di Marco Bellavia per ciò che è accaduto al Grande Fratello Vip 2022

Carlotta Brambilla invita dunque a riflettere su ciò che accade nei reality come ilGrande Fratello Vip 2022 , soprattutto dopo le vicende che hanno visto coinvolto l’ex collega Marco Bellavia. “Non scagliamoci contro le persone ma iniziamo a riflettere seriamente sulle nostre miserie – continua Brambilla – nella casa tutto viene amplificato ma tutti noi facciamo parte di quella feccia schifosa che è diventata l’umanità!!!”.

Infine, Brambilla si lamenta di ciò i programmi propongono in televisione: “Che sia da monito questa bruttissima pagina di tv a tutti noi per riflettere su dove stiamo andando! Ieri sera ho pianto, per Marco ma anche per me … per come ci siamo ridotti! Cambiare si può. Si deve! Marco ti voglio bene… da ragazzini mi stringevi la mano, ora sono io che te la stringo forte forte”. A Brambilla un utente ha risposto: “Ieri sera Carlotta non è stata la sola a piangere e continuo a stupirmi della mancanza di sensibilità ed empatia nella Casa, sui social e nella vita reale. Siamo davvero diventati questo?“

