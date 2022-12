GFvip, Charlie Gnocchi attacca: “Tre facce di mer*a”/ Web chiede l’eliminazione

Grande Fratello vip 2022, Charlie Gnocchi attacca Tre coinquilini vip

Mentre prosegue la corsa verso la finale del Grande Fratello vip 2022 (il GFVIP in corso), Charlie Gnocchi é l’eliminato dal gioco preannunciato dal web. Questo, dal momento che in seguito al televoto indetto alla nuova puntata del Grande Fratello vip 2022 per l’appuntamento TV di stasera 12 dicembre 2022, che lo vede a rischio eliminazione, contrapporsi al rivale Attilio Romita, c’é chi tra i telespettatori attivi online scommette sulla futura vittoria di quest’ultimo, chiedendo l’eliminazione del fratello di Gene Gnocchi. E il motivo é presto detto.

Charlie Gnocchi sbotta contro Antonino e Luca Salatino/ "Uno fa il maschio alfa, l'altro gli è devoto e…"

In queste ore, via social é in corso una polemica web sollevata dagli internauti che non vedono di buon occhio il fatto che lo speaker radiofonico abbia pronunciato critiche colorite, e alle spalle, sul conto di tre coinquilini, mentre era in confidenza con Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi e Sarah Altobello, nella Casa più spiata d’Italia. “[…] Tavassi. Voglio parlare con tutti. Invece perché devo sempre avere il dubbio che queste tre facce di mer*a… Che non mi salutano mai, mi guardano sempre così e non hanno niente da dire– dichiara piuttosto adirato Charlie, nello sfogo “incriminato” con i confidenti-. A me sta sui cogl**ni“. Dichiarazioni che, come ripreso da Novella 2000, per il web vogliono essere un attacco a distanza che Charlie sferrerebbe ai tre coinquilini competitor con cui lui sembra essere ai ferri corti: Edoardo Tavassi, Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro. Che lo sfogo di Charlie Gnocchi parli proprio dei summenzionati tre gieffini vip?

Antonella Fiordelisi prende le difese di Charlie Gnocchi/ "Era in difficoltà e..."

Charlie Gnocchi é il nuovo eliminato dal Grande Fratello vip 2022?

Nel frattempo, proseguono le votazioni del pubblico, chiamato a decidere chi tra il giornalista ed ex mezzo busto del Tg1 e Charlie Gnocchi dovrà abbandonare in definitiva la Casa del Grande Fratello vip 2022. Non ci resta che continuare a seguire il Grande Fratello vip 2022, per sapere chi dovrà abbandonare in definitiva il gioco dei vipponi e tornare a casa.













