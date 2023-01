GFvip, chi é il vincitore?/ Raffaello Tonon scarta Luca Onestini e…

Grande Fratello vip 7, Raffaello Tonon non si risparmia sul vincitore finale

Il Grande Fratello vip 7 prosegue nel mezzo delle vacanze natalizie e, intanto, l’ex gieffino Raffaello Tonon rilascia delle interessanti dichiarazioni, incalzato sul possibile vincitore del reality. L’occasione che l’ex gieffino vip ha per tornare a pronunciarsi sul reality dei vip é un’intervista ripresa da Isa & Chia, dove- oltre a criticare Soleil Sorge -tra le altre dichiarazioni – Raffaello Tonon non si risparmia neanche sull’epilogo del reality dei vipponi, peraltro in modo critico.

“È ancora molto presto per dire chi sia il papabile vincitore o la pababile vincitrice -fa sapere l’ex Grande Fratello vip 2-, perché qui ancora nessuno ha capito che strada prendere per arrivare alla vittoria. Quindi nessuno è ancora uscito per quello che è (e ne parlo da commentatore, tant’è vero che non sto dicendo Luca”. A detta di Raffaello Tonon nessuno, tra i concorrenti in corsa, meriterebbe di essere indicato come un papabile vincitore del Grande Fratello vip 7, neanche l’ex coinquilino nella Casa a lui amico, Luca Onestini, che per la seconda volta ora concorre al reality: “per me è un figlio, gli voglio bene come a un figlio, quindi nel momento in cui dovessi dire Luca sarei patetico.)”.

Raffaello Tonon menziona Luca Onestini

E ancora: ” Anche Luca, secondo me, non è tra i pababili vincitori, come non lo è nessuno… perché quest’anno c’è una rosa di concorrenti talmente ampia e il tempo é talmente dilatato che questa gente non ha avuto ancora modo di uscire per quella che in realtà è, prendere una posizione, assumere un’identità… essere quello che vuole essere, quindi farsi apprezzare o meno o anche far cambiare idea il pubblico… “.

Per Tonon, quindi, il Grande Fratello vip 7, così come si configura, potrebbe non aver un vincitore effettivo: “prima apprezzo te, poi fai qualcosa che non mi piace più, ma poi nella tua assenza di verità cambio e mi porti su un’altra persona… mi sto spiegando?”.

