GFvip, chi si ritira a Natale 2022?/ A rischio uscita Antonino Spinalbese, Salatino..

Grande Fratello vip 7, la Casa é a rischio ritiri dal reality

Si avvicina il nuovo appuntamento TV del Grande Fratello vip 7, previsto per la prima serata del 26 dicembre 2022, e intanto sale la suspence per i possibili ritiri dal gioco, tra cui quello di Antonino Spinalbese.

Com’é ormai risaputo, la Casa del Grande Fratello vip 7 si compone dei veterani, i concorrenti che sono in gioco da più tempo, e le new entries, e stando alle ultime anticipazioni TV riprese da Biccy, in occasione della nuova puntata natalizia Alfonso Signorini chiederà ad alcuni concorrenti se intendono restare in gioco. Ai gieffini veterani , che abbiano firmato un contratto di 3 mesi di permanenza al Grande Fratello vip 7, più un ipotetico prolungamento del soggiorno nella Casa, il conduttore quindi avanzerà la possibilità di un ritiro. I veterani a cui sarà data facoltà del ritiro dal reality sono dodici in tutto, ovvero i seguenti: Alberto De Pisis; Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, George Ciupilan, Giaele De Donà, Luca Salatino, Nikita Pelizon; Patrizia Rossetti e Wilma Goich.

Ma chi vorrà abbandonare anzitempo il reality dei vipponi, nel mezzo delle vacanze natalizie? Nel corso del Grande Fratello vip 5 si ritiravano Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, mentre l’anno successivo, al Grande Fratello vip 6 tornavano volontariamente a casa Aldo Montano, Francesca Cipriani e Alex Belli.

Antonino Spinalbese si ritira dal Grande Fratello vip?

Ma chi potrebbe ritirarsi dal Grande Fratello vip 7, perdendo quindi la chance di ottenere il montepremi finale del gioco? Tra i concorrenti che potrebbero lasciare anzitempo il reality, si segnalano Luca Salatino, che a più riprese nella Casa si é ad oggi detto nostalgico della fidanzata Soraya Cerini, e Antonino Spinalbese, che ha più volte manifestato un rapporto inscindibile con la figlia Luna Marie, nata dalla relazione fugace avuta con l’ultima ex compagna ufficiale, Belen Rodriguez. La piccola potrebbe rivelarsi il motivo di un possibile ritiro dal gioco di Antonino Spinalbese, con l’ex hairstyler che si direbbe desideroso di riabbracciare la primogenita.

