GFvip, Edoardo Donnamaria a letto con Antonella Fiordelisi e Elenoire Ferruzzi/ Web insorge

Mentre va in onda su Canale 5 la quarta puntata del Grande Fratello vip 7, Edoardo Donnamaria diventa protagonista di un’accesa polemica web che lo vede tacciato di atti osceni nel piccolo schermo e ai danni del pubblico TV, in particolare per i sensibili minori tra i telespettatori. Al centro della polemica esplosa in rete contro il giovane volto TV di Forum, format sui casi di legalità di casa Mediaset, le immagini di un momento di relax che Edoardo Donnamaria ha condiviso con due coinquiline vip nella Casa, la schermitrice Antonella Fiordelisi e la transgender Elenoire Ferruzzi, attimi in cui il volto di Forum si divide tra le due coinquiline vip dalle curve giunoniche, una mora e l’altra bionda. Questo, con Edoardo Donnamaria che si lascia agli strusciamenti con la gamba su Antonella, per poi avere degli strofinamenti compromettenti delle zone erogene sul lato B di Elenoire Ferruzzi.

Web all’attacco, contro Edoardo Donnamaria del Grande Fratello vip 7

Scene hot che stanno circumnavigando il web, dove molti utenti non a caso ora si mobilitano a contestare l’infuocato accadimento ai danni del giovane vippone.

“Ma che meraviglia”, é tuttavia la reazione di consenso all’avvicinamento fisico, di Elenoire. “Dura poco”, ribatte poi visibilmente eccitato, Edoardo, secondo quanto ripreso da Novella 2000. E c’é chi tra i telespettatori attivi nel web, non a caso, invoca dei provvedimenti disciplinari da parte del Grande Fratello vip 7 per l’atteggiamento assunto da Edoardo Donnamaria verso le due coinquiline in camera da letto, incurante della presenza delle telecamere della Casa più spiata d’Italia.

“Ma che scena orribile è?”, si legge tra le critiche social che gli utenti avanzano contro Edoardo Donnamaria, e poi ancora “ma fa sul serio questo?“. Tra le altre contestazioni, poi, emergono ancora: “Se lo avesse fatto a me si trovava castrato nel giro di tre secondi“. E in aggiunta: “Probabilmente la sua quotidianità non prevede altro“. A conclusione: “Edoardo schifo assoluto“, “Veramente, non ho parole. Peggio delle bestie“. Cosa rischiano di fatto Edoardo Donnamaria, insieme ad Antonella Fiordelisi ed Elenoire Ferruzzi, al Grande Fratello vip?













