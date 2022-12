GFvip, Edoardo Donnamaria nella bufera/ Una frase indigna il web: affondo su Giaele?

Grande Fratello vip 2022, Edoardo Donnamaria contestato dai telespettatori: la frase che accende la polemica

Mentre prosegue la sua corsa per il montepremi in palio al Grande Fratello vip 2022, Edoardo Donnamaria finisce nel mirino di una nuova polemica web. Il motivo delle discussioni contestazioni in corso? Il gieffino ed ex volto di Forum fa ora discutere i telespettatori del reality per una serie di dichiarazioni -che in più nel web ritengono sessiste, classiste e razziste e in aggiunta una battuta non troppo velatamente indirizzata all’altra inquilina nella Casa, Giaele De Donà. In presenza nella Casa della ricca consorte di Bradford Beck, in una confidenza con la fiamma Antonella Fiordelisi e Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria ha espresso il suo dissenso verso la condotta di un prototipo di donna che tenderebbe ad accoppiarsi con un uomo benestante e/o in carriera, con parole che molti nel web ora contestano e da cui anche la schermitrice e l’ex naufrago de L’isola dei famosi si dissociano. “Una che si sposa per soldi è una prostituta”- è stata una battuta intenzionale visto che Giaele era davanti a lui? E considerando che dall’inizio hanno sempre insinuato che lei si è sposata per soldi? Secondo me Giaele ha capito“, si legge tra le righe di uno dei post che sui social commentano la discussa esternazione dello storico volto di Forum.

Edoardo Donnamaria replicherà alla polemica web?

Al gieffino laureato in Giurisprudenza viene contestato lo sfogo oggetto della polemica in quanto ritenuto come un pregiudizio espresso in generale sul gentilsesso e presunto affondo velato ai danni di Giaele De Doná. Le parole che ora comprometterebbero il gioco di Edoardo De Donà al Grande Fratello vip 2022 sono intanto immortalate in un video diventato virale via social. Che Edoardo Donnamaria possa venire presto a conoscenza della polemica che lo coinvolge e quindi replicare alle contestazioni in corso?

Chissà quale risvolto avrà la bufera in corso. Nel frattempo, si propaga a macchia d’olio nel web la voce secondo cui Alfonso Signorini sia prossimo ad abdicare in favore di nuovo conduttore, al timone del Grande Fratello vip.

#gfvip EdoD “una che si sposa x soldi è una prostituta” è stata una battuta intenzionale visto che Giaele era davanti a lui? e considerando che dall’inizio hanno sempre insinuato che lei si è sposata x soldi? secondo me Giaele ha capito. #nikiters pic.twitter.com/DBVNRUgqOu — GaMe🎮OvEr 🕷️ (@gameoverrevoema) December 4, 2022

