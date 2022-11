GFvip, Edoardo Tavassi vs. Elenoire Ferruzzi/ “Non mi piace che sfrutta questa cosa..

Grande Fratello vip 2022, Edoardo Tavassi si apre su Elenoire Ferruzzi

É appena entrato a far parte del cast del Grande Fratello vip 2022, come concorrente new-entry, e ora Edoardo Tavassi fa tremare la veterana transgender Elenoire Ferruzzi, in un affondo durissimo. L’occasione dell’attacco dell’ex naufrago de L’isola dei famosi 2022 alla coinquilina più iconica della Casa é un dialogo che il primo ha con la gieffina consorte di Brad Bradford, Giaele De Doná. Nel dialogo critico registratosi su Elenoire Ferruzzi, nel dettaglio Edoardo Tavassi taccia la transgender di condurre un gioco al vittimismo, nel ruolo di eterna vittima in amore, sedotta e abbandonata dagli uomini che dopo i primi approcci intimi non avrebbero il coraggio di ufficializzare una relazione con lei, perché trans.

“Nulla di nuovo da quello che mi è successo in passato-. contestava Elenoire Ferruzzi nella Casa, prima che la new-entry facesse accesso al Grande Fratello vip 2022, alludendo alle sue crush, Luca Salatino in prima battuta e successivamente Antonino Spinalbese-. Ancora una volta un uomo che non ammette. Come nella vita che fanno promesse, regalano appartamenti, ma poi non ammettono in pubblico. Ma perché non dovete credermi? Se lo dice un’altra ci credete subito e se io dico che ho visto determinate cose mettete tutto in dubbio che non è una cosa che ho visto solo io! Non è così”. Quindi, rincarava la dose, in particolare sul single, Daniele Dal Moro: “Anche Daniele, baci, carezze, toccamenti e ora dice che c’è amicizia. Perché come tutti gli uomini non vuole ammettere e io mi sono stufata. No che non ci parlo, per sentirmi dire cosa? Ca***te! Se mi dice la verità allora ci parlo, ma tanto lui non lo farà. Gli uomini non ammettono mai certe cose è un dato di fatto e basta”.

Edoardo Tavassi menziona lo status di transgender di Elenoire Ferruzzi: il duro affondo

Contestazioni che rappresentano in generale la condotta assunta da Elenoire nella Casa e, a margine dei complimenti per il gioco che, intanto, a questo’ultima riserva nella Casa, Giaele De Doná, Edoardo Tavassi non ci sta e insorge testualmente: “Era molto simpatica? A me non è piaciuta. Prima l’ha fatto con Luca e poi con Daniele”. L’affondo della new-entry si fa, poi, via via sempre più duro: ” No, se ve devo dì non mi piace come si è comportata. Siccome non è la prima, ma la seconda volta che succede, vuol dire che te c’hai una cosa. E poi non mi piaceva, e questa è una mia opinione, il fatto che strumentalizzasse questa cosa sua e sto vittimismo del ‘a me non mi prende nessuno perché io sono così’”. A detta del fratello di Guendalina Tavassi, quindi, Elenoire Ferruzzi assumerebbe una condotta TV di gioco a rendere, sfruttando il suo status di transgender ai danni del pubblico TV. Ma sarà davvero così?

