GFvip, Gegia torna all’attacco di Marco Bellavia/ Web in fiamme, interviene la Salemi

Dopo aver avuto il confronto con Marco Bellavia in seguito al caso bullismo esploso al GFVIP, Gegia torna al centro dell’attenzione mediatica, lasciando intendere di essere lei la vittima e di non dovere delle scuse all’ex coinquilino con annessa polemica web. L’eliminata dal Grande Fratello vip, nell’ultima puntata e da ospite in studio ha avuto modo di trovarsi in un faccia a faccia con Marco, dopo il ritiro dal reality di quest’ultimo -maturato a fronte degli atteggiamenti avversi dei più tra gli inquilini nella Casa. Rispetto alle accuse dei telespettatori, che la etichettano come membro dei bulli che avrebbero messo sotto torchio Marco Bellavia in reazione al grido di aiuto volto all’unione nella lotta al male di vivere, Gegia si é scrollata di dosso le critiche, chiarendo che intendesse spronare l’ex compagno a reagire ad una recidiva della crisi. E ospite a Pomeriggio 5, alla notizia della istruttoria aperta dall’ordine degli psicologi del Lazio -per cui lei a fronte del caso Bellavia rischia la radiazione dall’elenco dei professionisti – Gegia ha rimarcato di non sentirsi in torto: “Non ho sbagliato. No, con Marco non ho sbagliato. Voi avete visto solo dei pezzettini. Mi dispiace, io ho una dignità al di là del fatto che faccio ridere. Io non posso chiedere scusa, perché la scusa è ammissione di colpa. Io non ho colpe verso Marco Bellavia, nessuna. Sono notti che non dormo per pensare a questa cosa”. Insomma, Gegia sostiene di non dovere delle scuse a Marco, a fronte delle parole avverse destinate all’ex coinquilino vip nella Casa, costatele l’eliminazione dal Gfvip per il volere del pubblico. “Non c’ho voglia adesso di farti da psicologa ho fame, non me ne frega niente di sapere che hai avuto- dichiarava la psicologa a Bellavia, in reazione al dolore manifesto del coinquilino nella Casa-. Marco, stai zitto oggi, stai zitto! Ti dò un consiglio da amica e psicologa, poi fai come ti pare. Non dare spiegazioni del tuo comportamento perché peggiori le cose perché non lo sai fare”. E tra uno spot TV e l’altro, dopo il ritiro di Marco dal reality, lei poi aumentava il carico: “Dovevamo tenercelo e sentire le caz*ate che diceva e dire”. E non solo. Ha poi tacciato Bellavia di aver superato il limite del bon ton con lei, in una confidenza a Charlie Gnocchi: “Voleva fare cose nel letto! Perciò io gli ho detto che non stava bene. Voleva fare… Stare a letto con me. Eh sì… Io gli ho detto ‘sei matto? Tu non stai bene’. Io stavo scherzando, sì. Ma non l’avrei fatto lo stess”.

E non é tutto, perché riattivandosi via social in questi giorni l’ex Grande Fratello vip 7 ha rimarcato di non dovere delle scuse a Marco Bellavia e che lui invece le debba a lei, scatenando la polemica web che ora la coinvolge:” va bene cari amici del web, pace fatta con Marco. Lo perdono. Contenti?”, é il post della discordia della psicologa che indispettisce gli utenti, che insorgono a suon di messaggi sarcastici, del tipo “lei l’ha perdonato”. E nel frattempo interviene l’addetta della Social room- al GFvip, Giulia Salemi, che commenta la posizione di Gegia in modo critico con un’eloquente emoji di disappunto via Twitter. Una faccina che si porta le mani alla testa, quasi come per dire “ma con quale coraggio ora si muove l’accusa a Bellavia”? Insomma, la Salemi si schiera dalla parte di Marco e chissà che il caso non possa avere ulteriori risvolti al Grande Fratello vip.

