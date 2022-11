GFvip, Giaele De Doná con il marito per interesse?/”Ecco cosa mi ha fatto innamorare”

Grande Fratello vip 2022, Gaiele De Donà si sbottona sull’amore libero

Il Grande Fratello vip 2022 in corso non é solo un’occasione all’insegna del relax, non a caso é anche luogo di una confessione intimista di Giaele De Donà, che ora svela cosa la vincola sentimentalmente a Bradford Beck. Alla luce della verità secondo cui la modella veneta e il marito americano conducano un matrimonio basato sulla condizione di amore libero, complice la vicinanza di Giaele palesatasi al coinquilino nella Casa, Antonino Spinalbese, la De Donà replica indirettamente all’accusa nella sua rivelazione.

Tacciata da tempo, dai detrattori attivi nel web, di non amare il marito Bradford Beck, se non per interesse, nella confidenza condivisa con il coinquilino Edoardo Tavassi, al Grande Fratello vip 2022, svela di essere stata vittima di un amore tossico in passato, che l’ha poi sospinta alla scelta di condurre un matrimonio improntato sull’amore libero. Un orientamento tradotto fedelmente dal suo attuale matrimonio con il ricco imprenditore americano. Gli ingredienti dell’amore tossico che avevano annichilito Gaiele De Donà, tanto da farle desiderare un amore libero e improntato su una relazione senza vincoli concepiti come “catene”?

Giaele De Doná in confidenza con Edoardo Tavassi, sul marito Bradford Beck: la replica all’accusa

La gelosia e la possessione l’avrebbero fatta da padrone da parte dell’ex che le ha lasciato la cicatrice, con l’amore che si era poi tramutato in violenza subita da Giaele De Donà. Ma, poi, la svolta nei sentimenti é arrivata per lei, con Bradford Beck, così come confida la stessa Giaele a Edoardo Tavassi nella rivelazione registrata al Grande Fratello vip 2022: “Sai qual è stata la cosa che mi ha fatto più innamorare di mio marito? – Questo, il fatto che lui in cinque anni non mi ha mai urlato addosso e non mi ha mai detto una parola sbagliata”. La confessione fatta a Edoardo Tavassi assume via via toni sempre più intimisti sulla condizione dell’amore libero che Giaele De Donà vive con Bradford Beck: “Anche quando litighiamo mai un ‘sei scema’. mai mezza parola, niente. Non mi ha mai alzato la voce, mai. Questa cosa mi ha fatto innamorare bene. Mi ha sempre fatta sentire protetta“ “.

Una testimonianza, quest’ultima, che ora spinge molti, soprattutto tra i telespettatori più scettici rispetto alla veridicità dell’amore tra Giaele De Doná e il marito, a rivalutare in positivo il personaggio TV della modella unitamente al legame incondizionato, che la vede al fianco di Bradford Beck. Basterà la verità della veneta, quindi, a mettere a tacere ogni critica ad oggi mossa contro di lei e il suo matrimonio?











