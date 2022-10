Gfvip, Ginevra Lamborghini ci riprova con Antonino?/ É polemica sul dietrofront

Grande Fratello vip 7, Antonino Spinalbese riceve la sorpresa di Ginevra Lamborghini: esplode la polemica web

La nuova e undicesima edizione del Grande Fratello vip 7 in corso riserva, tra gli altri colpi di scena, la nuova visita nella Casa per Antonino Spinalbese, di Ginevra Lamborghini, un momento TV molto dibattuto e divisivo. Il motivo della messa in discussione della visita al Grande Fratello vip della squalificata non é solo legata al fatto che per la prima volta venga consentito ad un elemento concorrente con squalifica di poter continuare a prendere parte al gioco di Canale 5. Dai più, del Grande Fratello vip, non é ben visto, in quanto ritenuto sospetto, che la sorella di Elettra Lamborghini si presenti alla nuova diretta del GFvip per un clamoroso dietrofront, tentando una sorta di preludio per un riavvicinamento al presunto flirt nella Casa, Antonino Spinalbese. Prima che fosse squalificata lei dal Gfvip, i due ex coinquilini erano apparsi in più di una occasione particolarmente vicini tra loro, tanto da lasciare intendere che di lì a poco potesse nascere un nuovo amore da reality. Con la squalifica di Ginevra, dovuta al caso bullismo ai danni di Marco Bellavia, Antonino ammetteva di aver avuto un ripensamento rispetto ad una possibile liaison amorosa con Ginevra tacciandola di aver flirtato con lui in parallelo al fidanzamento che la attendeva fuori dal reality, quasi a farla passare come una donna dai facili costumi.

Il che ha indispettito Ginevra, tanto che alla scorsa puntata lei lo scaricava, alla luce della manifesta vicinanza di lui alle coinquiline Antonella Fiordelisi e Giaele De Doná, che sembrano rappresentare una tentazione per l’ex di Belen Rodriguez. Alla nuova puntata Ginevra, quindi, registra il suo dietrofront, sorprendendo Antonino nella Casa: “Ho avuto bisogno di vederti e, come prima cosa, ti devo chiedere scusa. Perché ho capito, ho frainteso le tue parole e in realtà ho capito. E mi dispiace, ti ho visto in questi giorni un po’ provato. Per me sei la persona bella che ho conosciuto, ho capito chi sei”. Parole a cui Antonino Spinalbese non risparmia una replica, apparendo piuttosto spiazzato: “Quando rimani qua dentro e ti viene detta solo una frase, ti viene un polverone nella testa più che altro. Però se è servito a venir qua lo possiamo rifare un’altra volta”. Insomma i due sembrano volersi dare una chance per il ricongiungimento, una ripartenza per ricucire i rapporti dopo le incomprensioni. Un risvolto che, però, ora trova le critiche del pubblico attivo via social.

I telespettatori non credono alla “coppia” targata GFVIP

Infatti i telespettatori trovano che lo spazio TV di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sia il mero frutto di una scena montata ad arte, con la complicità della produzione del Grande Fratello vip, per visibilità e business e quindi per fare impennare gli ascolti TV del reality. Ma sarà proprio così?

Nel frattempo la polemica in corso vede il sentiment web dividersi tra le critiche più disparate sul caso GFVIP: “MI HAI INFANGATA, lei giorni dopo SO CHE NON MI HAI INFANGATA ok”; “io vorrei chiedere seriamente ai gintonici come fa a piacervi questa coppia, sono così cringe. C’è più chimica tra Amaurys e l’armadio”; “Ma questi due non sanno manco che dirsi e dobbiamo vedere sta pantomima”. Tutte critiche che trovano però, d’altro canto, la ferma convinzione dell’opinionista Sonia Bruganelli su un fondo di verità della vicinanza tra i due volti del Grande Fratello vip. Secondo la consorte di Paolo Bonolis, Antonino non sarebbe più lo stesso senza Ginevra e quindi, in questo senso, si paleserebbe molto preso da lei.

