GFvip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati?/ Esplode il gossip sulla crisi d’amore!

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si dicono addio: spunta il retroscena dell’addio tra gli ex Grande Fratello vip

L’amore nato al Grande Fratello vip 5, tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, é a quanto pare giunto al capolinea. O almeno questa é l’indiscrezione del momento lanciata da Dagospia, che sta propagandosi a macchia d’olio nel web, in particolare via social network, con l’annesso scetticismo di molti. Mentre i fedeli fan degli ormai ex volti TV concorrenti al Grande Fratello vip gridano alla disinformazione e alla fake news, la fonte del gossip del momento, intanto, viene accreditata in una mention online dalla pagina di Blogtivvú.com attiva su Instagram.

Questo, in un post che segnala l’indiscrezione secondo cui Pierpaolo Pretelli sarebbe l’ormai ex fidanzato di Giulia Salemi e al contempo la modella italo-persiana sarebbe l’ex fidanzata del conduttore marateota del GFvip party. Ma sarà davvero così?

Le reazioni web al gossip della rottura tra gli ex Grande Fratello vip 5

“Giulia e Pierpaolo si sono lasciati?

Spunta il retroscena di Dagospia

FLASH NEWS, Dandolo flash!: ‘Al borgo delle perse a Milano -si segnala nella flash news di gossip ripresa via Ig-, Pierpaolo Pretelli, ex signor Salemi, ha spopolato nel mondo gaio..Fan club in delirio. Si suppone che Pretelli e la sua fidanzatina social

Giulia Salemi si siano mollati. Solo strategia mediatica? Ah, non saperlo’. Fonte: (Dagospia)”.

E com’era prevedibile che accadesse, intanto, a margine del repost social della chicca di cronaca rosa sugli ex Gfvip, le reazioni degli utenti attivi via social non si fanno di certo attendere: “Comunque tanto x aggiornarvi Giulia ha l’anello di Pier al dito anzi i due anelli. Aggiornatevi”, tuonano i sedicenti esperti di gossip, tra gli utenti attivi nel web. E poi, ancora, sempre tra le reaction più aggreganti, su Instagram: “Ma come si fa a dare notizie non verificate? Se non ci sono comunicati meglio tacere”, “Che l’unica cosa certa è di esser famoso soprattutto x essere il signor Salemi. Il resto si vedrà…”.

