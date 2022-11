GFvip, Luca Onestini ricorda “l’incubo” Soleil Sorge/ “É successo solo a me…”

Grande Fratello vip 2022, Luca Onestini torna a parlare dell’ex Soleil Sorge: c’entra lo zampino di Luca Salatino

Attesissima era tra i nuovi ingressi previsti al Grande Fratello vip 2022, la new-entry nella Casa dei vip di Luca Onestini, che, al nuovo debutto in TV, torna a ricordare Soleil Sorge. L’occasione che l’ex tronista di Uomini e donne 2016-2017 ha per tornare a parlare della storica ex, la modella italo-americana che lui sceglieva al termine del trono condotto alla ricerca dell’amore in tv, é un dialogo con l’altro tronista uscente di Uomini e donne 2021-2022, Luca Salatino, che come il primo ora concorre per la vittoria del montepremi al Grande Fratello vip 2022.

GF Vip riavvicina Luca Onestini e Soleil Sorge?/ "Difendere le emozioni, sempre"

In occasione della new-entry nella Casa di Luca Onestini, l’omonimo Luca Salatino incalza, quindi, il primo sugli arcani mai svelati della storia con Soleil Sorge che naufragava nel mezzo del Grande Fratello vip 2 (2017). Edizione del reality dove, in diretta TV, l’allora gieffino Onestini, per la prima volta al debutto nel gioco della Casa, prendeva visione dell’avvistamento della modella con l’altro ex tronista (suo diretto rivale al trono) Marco Cartasegna, per poi tacciare non troppo velatamente l’italo-americana di tradimento, finendo in preda allo sconforto, tra lacrime e fiumi di parole. La conduttrice del GFVIP party poi lasciava l’allora fidanzato tra le righe di una lettera, indirizzata ad Onestini nella Casa più spiata d’Italia. Lo ricorderemo in tanti, proprio come Luca Onestini.

Luca Onestini, l'ingresso mancato al GF vip 6? / C'entra Soleil Sorge: il motivo

“Se ero fidanzato o single quando sono entrato la prima volta?- esordisce parlando al coinquilino Salatino, Onestini, al Grande Fratello vip 2022, in ricordo di Soleil Sorge-. Non ero single, ma lascia perdere che è meglio”.

Soleil Sorge e Luca Onestini verso il confronto al Grande Fratello vip 2022?

Ma non é tutto. Perché, poi, la confidenza di Luca Onestini si fa, poi, via via sempre più intimista e dolorosa, con il tiktoker vip che quindi ammette su Soleil Sorge, in confidenza con il collega ex tronista di Uomini e donne: “Quello che è successo a me è successo solo a me fidati e a nessun altro nei GFVip. Parliamo della tua storia, che a differenza della mia di anni fa è bella“.

GFvip, Soleil Sorge: la madre vuota il sacco/ "Luca Onestini? Solo un trofeo..."

Ma quale potrebbe essere la reazione di Soleil Sorge alle nuove dichiarazioni rilasciate sul suo conto da Luca Onestini? Di certo, alla luce del sentiment social del momento può dirsi che i telespettatori desiderino un confronto in diretta TV tra gli storici ex. E chissà che questo non possa registrarsi proprio al Grande Fratello vip 2022, visto che Luca é un nuovo gieffino, alla seconda esperienza, e Soleil é la timoniera del web format parallelo del reality, il GFvip party.

Onestini che ogni mattina appena sveglio dovrà guardarsi le foto di Soleil in giro per casa #gfvip pic.twitter.com/FIHyX2e5K5 — Ale Rugg (@Ale__Rugg) November 3, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA