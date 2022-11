GFvip, Luca Salatino annuncia le nozze a Luca Onestini/ “Io me la sposo, Soraia”

Grande Fratello vip 2022, Luca Salatino annuncia le nozze con Soraia Ceruti: la confessione a Luca Onestini

Il Grande Fratello vip 2022 ha appena inaugurato le new-entries nella Casa, tra cui Luca Onestini, che oltre a ricordare l’ex Soleil Sorge ora si rende protagonista dell’annuncio delle nozze di Luca Salatino. I due omonimi Luca, oltre il nome, hanno in comune anche una precedente esperienza TV vissuta nel ruolo di tronista a Uomini e donne. E se il trono classico con la scelta di Soleil Sorge ha avuto il triste epilogo della rottura tra i due fidanzati storici- in seguito all’avvistamento della modella insieme all’altro ex tronista Marco Cartasegna- quello di Luca Salatino potrebbe invece avere un lieto fine. Questo, dal momento che proprio in confidenza con Luca Onestini, al Grande Fratello vip 2022 Luca Salatino ha preannunciato le sue future nozze con la scelta a Uomini e donne, Soraia Ceruti. Un momento all’insegna del romanticismo, che in queste ore é virale via TikTok e desta tra le reazioni social più disparate.

“Lei é la donna della tua vita?”, incalza quindi Luca Salatino, Luca Onestini, alludendo alla scelta mora del primo. “Io me la sposo Soraia…”, dichiara timidamente Salatino, apparendo visibilmente commosso. “La sposi e hai già pensato come chiederglielo?”, chiede poi ancora a Salatino, Onestini.

Le reazioni all’annuncio delle nozze live al Grande Fratello vip 2022

“Quando esco la sposo… Non gliel’ho ancora detto…magari lo faccio… vabbè”, conclude Luca Salatino, dando quindi annuncio ufficioso che intende convolare a nozze con Soraia Ceruti. Anche se la proposta di matrimonio lui non l’ha ancora inoltrata alla sua amata.

Che Salatino possa, quindi, chiedere la mano a Soraia nella Casa del Grande Fratello vip 2022? Chissà. Ma la domanda sorge spontanea. Nel frattempo, il video del dialogo intimista registratosi tra i due Luca fa il giro della rete e su TikYok fa incetta di like e commenti di consenso. “Voi due Luca siete i vincitori”, si legge, in particolare, tra i commenti social più aggreganti di chi apprezza i due omonimi gieffini per la manifesta spontaneità.

