GFvip, Lulù Selassié: Soleil Sorge evita le sorelle?/ “Pensavo le invitasse, ma..”

Grande Fratello vip, Lulù Selassié si racconta a tutto tondo a Turchesando: spunta l’affaire Soleil Sorge

Può dirsi per molti, tra i telespettatori del Grande Fratello vip 6, “la vincitrice morale del Gfvip” e a reality ultimato Lulù Selassié torna a raccontarsi, senza risparmiarsi a margine degli ex coinquilini nella Casa e l’evoluzione dei loro rapporti, tra cui Soleil Sorge.

L’occasione che Lulù Selassié ha per parlare di sé e non solo é un’intervista concessa sulle frequenze radiofoniche di Radio Cusano, in confidenza con Turchese Baracchi, e nel programma Turchesando. In particolare l’ex GFVIP e principessa etiope, incalzata dalle domande di Turchese, ha rilasciato delle esclusive dichiarazioni su Soleil Sorge, spiegando come mai la modella italo-americana abbia invitato all’ultimo party di compleanno solo lei del trio di sorelle che forma con Jessica e Clarissa e con le quali l’intervistata prendeva parte al reality. Che Soleil Sorge eviti Jessica e Clarissa Selassié?

Lulù Selassié esordisce chiarendo di non covare rancore verso nessuno degli ex coinquilini nella Casa, men che meno verso Soleil Sorge, con la quale ha avuto dei dissidi al reality: “Con lei ho parlato spesso per tutta l’estate, ma non c’è mai stato modo di vedersi, perché poi ognuna ha trascorso l’estate in luoghi diversi. Ci eravamo incontrate solo a La Pupa e il Secchione quando io ero andata ospite per una puntata, poi basta. Lei poi mi ha mandato l’invito per la sua festa di compleanno, e pensavo l’avesse inviato anche alle mie sorelle. Quindi non ho nemmeno chiesto, però ci sta che poi una volta uscite dalla Casa alcune persone siano rimaste male per alcune cose. Per quanto riguarda me, una volta uscita dalla Casa, io non porto rancore a nessuno. Abbiamo vissuto insieme per sei mesi e per me è impossibile non voler bene a quelle persone lì.”.

Jessica Selassié e il mancato invito di Soleil Sorge

Questo, dopo che sempre a Turchesando la vincitrice del GFvip 6 Jessica Selassié ha palesato un certo malcontento per il fatto di non avere rapporti con Soleil Sorge: “Sono uscita e le mie fan mi hanno mandato una sfilza di video – ha dichiarato, svelando cosa si celerebbe dietro il mancato invito della modella al suo compleanno -, ci sono stati tanti momenti dove ho visto Soleil non essere molto carina nei miei confronti. Lei dietro alle mie spalle diceva determinate cose diceva tante cose, ci sono rimasta male perché a oggi non sono riuscita ancora a incontrarla avrei voluto avere un confronto”. E non é tutto, perché poi l’ex Grande Fratello vip ha aggiunto sulla modella: ” Spesso parla con Lulù, con me no. Ha un carattere particolare, se la conosci bene è una persona divertente, molto easy può sembrare che se la tiri ma non è così.”.

Che il trio Selassié e Soleil Sorge possano chiarirsi presto e ricongiungersi, dopo il Gfvip?











