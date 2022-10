GFvip, Marco Bellavia divide/ Bruganelli: “Nessuno si aspettava disagio nella Casa”

Il caso GFVIP di Marco Bellavia é oggetto di discussione al Maurizio Costanzo Show

Il caso bullismo ai danni di Marco Bellavia, esploso nella Casa del GFvip 7 in corso, che ha visto i più tra gli inquilini della Casa manifestare intollerenza e manifestarsi impermeabili rispetto al grido di aiuto dell’ex Bim bum bam divide l’opinione generale, anche al Maurizio Costanzo Show. Nella nuova puntata del talk condotto da Maurizio Costanzo, andata in onda il 14 ottobre 2022 sulle reti Mediaset, Sonia Bruganelli é protagonista di una discussione aperta con Maurizio Costanzo e Ricky Tognazzi, sul nuovo caso della Casa, Marco Bellavia. L’opinionista in carica del Grande Fratello vip 7, quindi, seppur supportando il ritiro di Marco dal GFvip 7, spezza una lancia a favore del resto dei concorrenti del gioco, passati alla storia del gossip come i “bulli della Casa” -salvo la pace di chi si é mostrato solidale (Antonella Fiordelisi, George Ciupilan e Luca Salatino, ndr) al messaggio dell’ex volto di Bim Bum Bam, ovvero che il male di vivere che lo accomuna a tanti può essere combattuto e sconfitto con l’unione, a dispetto di divisione ed emarginazione di chi ne soffre.

“Marco non ha vissuto una situazione facile-ammette Sonia Bruganelli, in puntata, al Maurizio Costanzo Show-. Ha sopravvalutato la sua forza emotiva, é anche vero che gli altri non si sono comportati benissimo, ma nessuno si sarebbe aspettato un disagio psichico così evidente nella casa”. “Dormire con degli sconosciuti per un mese, manco in tempi di guerra!”, é la chiosa di Maurizio Costanzo, che mette d’accordo in una comunione di applausi e risate, il pubblico in studio al Maurizio Costanzo Show.

Ricky Tognazzi fa eco a Sonia Bruganelli al Maurizio Costanzo Show

“Ma poi un bagno solo” , le fa eco l’altro ospite in studio, Ricky Tognazzi, dolce metà dell’altra ex GFVIP, Simona Izzo. “E che sconosciuti, alcuni belli invadenti”, aggiunge la Izzo sul caso Marco Bellavia. Ricky Tognazzi quindi prosegue: ” Non so come facciano a condividere un bagno in venti”, ammette e quando Sonia Bruganelli gli ricorda che al GFvip ci ha vissuto anche il suo amore, l’attore esclama: ” Simona c’é stata, ahimè!”.

Nel frattempo, la discussione apertasi al Maurizio Costanzo Show, sul caso bullismo al GFvip ai danni di Marco Bellavia, divide l’opinione dei telespettatori via social: “Alla fine la colpa è di Marco… Ma che schifo…”; “Sonia mi piace. Quello che è accaduto è orribilmente lo specchio del ‘fuori” della maggior parte delle persone di questa società, egocentrica e indifferente”. Poi, c’é anche chi, tra gli utenti , crede che da parte della produzione del GFVIP e Marco Bellavia ci sia un margine di strumentalizzazione del caso bullismo, finalizzato alla visibilità e al tornaconto di business.

