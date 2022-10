GFvip, Marco Bellavia torna nella Casa, la reazione di Pamela Prati/ Strategia o sentimento?

Grande Fratello vip 7, Marco Bellavia é atteso nella Casa: Pamela Prati si direbbe felice

In occasione della giornata mondiale della salute mentale, che ricorre in data odierna, 10 ottobre 2022, impazza nel web il gossip secondo cui Marco Bellavia potrebbe fare rientro nel reality, per la gioia della “fiamma di paglia”, Pamela Prati. É ormai risaputo che l’ex volto di Bim Bum Bam é giunto alla scelta del ritiro dal reality dei vip, crollando psicofisicamente sotto il peso degli attacchi gratuiti della compagine dei coinquilini vip, dando vita al caso “bullismo” nella Casa più spiata d’Italia. Marco Bellavia, con la sua partecipazione al reality dei vip, avrebbe voluto lanciare un messaggio con il suo esempio, quello che oltre il dolore fisico vi é anche il dolore mentale e che i disturbi e le condizioni mentali, molto più diffuse di quanto si pensi, possono essere combattute con l’unione tra le persone, a dispetto di divisione ed emarginazione.

Maryanna Bosis, ex fidanzata Marco Bellavia/ "Fragilità? Credo ci stia marciando…"

Tuttavia, nel corso del gioco l’esempio di Marco Bellavia é vacillato, con lo showman che ha palesato un certo distacco dalla coinquilina, a cui lui era apparso interessato e attratto. Complici gli attacchi a sfondo di bullismo ricevuti nella Casa, infatti, l’ex Bim Bum Bam ha scelto di allontanarsi dalla primadonna storica del Bagaglino, dicendosi in una nuova fase di squilibrio nella sua vita, poco prima di giungere alla scelta sofferta del ritiro dal reality. Ma, a poche ore dalla settima diretta del Grande Fratello vip, attesa per la serata in arrivo, Pamela Prati si direbbe al settimo cielo all’idea di un rientro nella Casa imminente, dell’amico speciale, mandando in visibilio i fan dei “BelPrati”.

Pamela Prati, il retroscena sulla squalifica.../ "Non volevo rispettare le regole"

Pamela Prati si confida con i Grande Fratello vip, su Marco Bellavia

“Io spero di sì, ma non dico niente per scaramanzia ” si dichiara così desiderosa di rivedere Marco Bellavia, Pamela Prati, incalzata da Giaele De Doná su una possibile ospitata speciale del ritirato al Grande Fratello vip: “Secondo voi viene a trovarci Marco?”. Ad anticipare un rientro nella Casa di Marco Bellavia, come ospite dopo il ritiro, ci ha pensato il conduttore del reality Alfonso Signorini, in occasione della sesta puntata.

Tuttavia, come anticipato da Federica Panicucci a Mattino 5, nella nuova puntata del Grande Fratello vip Marco Bellavia fará recapitare ad Alfonso Signorini un videomessaggio, dopo la lettera inoltrata alla sesta diretta del reality.

Giornata mondiale della salute mentale 2022/ Marco Bellavia: "Curatevi senza paura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA