“GF VIP? Personaggi semisconosciuti ed edizione noiosa”/ Ma Costanzo difende la Prati

Pamela Prati e il GF Vip nel mirino delle polemiche: ecco cosa è successo

Una lettrice su Nuovo Tv ha scritto nella rubrica dedicata allo spettacolo e curata da Maurizio Costanzo. La signora di Tivoli ha criticato fortemente il Grande Fratello Vip 2022, ma anche la controversa figura di Pamela Prati molto discussa per il caso Mark Caltagirone.

“Caro Costanzo, questa noiosa edizione del GF Vip continua a ruotare attorno a personaggi semisconosciuti…” Poi la lettrice si riferisce a Pamela Prati: “Per tale ragione ci troviamo quindi a ‘celebrare’ personaggi come la showgirl, nota alle cronache per una storia d’amore fantasma e che pare non abbia capacità particolari da offrire al pubblico”. Queste le parole della signora, alle quale Maurizio Costanzo risponde prendendo le difese della showgirl: “E’ un personaggio che, in passato, ha saputo costruire la sua popolarità e che poi l’ha un po’ persa…Resta comunque una donna abbastanza conosciuta che piaccia o meno“.

Pamela Prati e la frecciata di Silvia Toffanin: “A lei manca l’autoironia”

I rapporti tra Pamela Prati e Silvia Toffanin sono rimasti tesi dai tempi dell’intervista su Caltagirone, in cui la showgirl è andata via dallo studio. Durante un’intervista con Marco Bellavia, con il quale la showgirl starebbe intraprendendo una relazione, la conduttrice lancia una frecciata al veleno.

Silvia Toffanin non crede molto nella sincerità di Pamela Prati verso il conduttore di Bim Bum Bam che dichiara: “Sai che il mio cuore è occupato, per Pamela, tra l’altro oggi è il suo compleanno. Lei ha avuto il Covid, difficile vedersi, è una storia work in progress!”. A questo punto la conduttrice punzecchia Bellavia con dell’ironia sulla showgirl: “Questo è un amore verissimo?”. L’ex gieffino replica: “Anche se fai quella faccia, con l’occhiolino, sì è verissimo”. Silvia Toffanin, poi, lancia la stoccata finale: “Mi piace perché tu hai la dote dell’autoironia, dovresti insegnarla anche a lei”.

