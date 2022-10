GFvip, nuovi concorrenti nel cast/ Tornano Dayane Mello e Luca Onestini, al debutto..

Grande Fratello vip 7, il cast si allarga: spunta il nome di Dayane Mello tra i papabili nuovi concorrenti

Mentre prosegue il Grande Fratello vip 7, e con esso i continui riferimenti al caso di bullismo ai danni di Marco Bellavia esploso nella Casa, Dayane Mello e Luca Onestini si preparano ad allargare il cast dei concorrenti in gioco. O almeno questo é stando a quanto trapela a Casa Pipol, nel mezzo del nuovo episodio del web format, dove Samara Tramontana dà per confermata la re-entry nella Casa dell’ex Grande Fratello vip 5, Dayane Mello, prima di introdurre anche il possibile ritorno al reality dell’ex GFvip 2, Luca Onestini.

Dayane Mello concorrente al Grande Fratello Vip 2022?/ "Era al telefono con Signorini": lo scoop!

“Dayane Mello era stata avvistata in chiamata con Alfonso Signorini. Ho uno scoop enorme: entrerà il 7 novembre. Le mie talpe dicono che è una cosa sicura, cosa accadrà secondo voi?”- esordisce l’esperta beninformata della perla di spoiler tv del momento-. A parlare dell’ingaggio tanto chiacchierato di Dayane Mello al Grande Fratello vip 7, del tutto entusiasta, é Giulia Provvedi, che in sostanza prevede scintille nella Casa: “In primis litigata quasi sicura con Antonella Fiordelisi. Inizialmente potrebbero essere amiche ma poi non andrebbero d’accordo perché ha 800 personalità Dayane e va benissimo perché porta un po’ di pepe”. L’ex di Fabrizio Corona, poi, aumenta il carico di esulti: “Anche quest’anno ci regalerà la sua irriverenza. Secondo me metterà a dura prova Antonino”.

“Al momento è single -interviene quindi il giornalista Gabriele Parapiglia su Dayane Mello, in previsione di un possibile triangolo tra lei, Antonella Fiordelisi e un coinquilino al GFVIP a scelta tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese-. La certezza non c’è perché possono succedere mille cose. Qualora dovesse entrare dovrebbe guardarsi le spalle la Fiordelisi?”.

Dayane Mello attacca Ginevra Lamborghini/ "Le piacciono le donne per piacere al pubblico"

Al GFvip 7 potrebbe segnare il ritorno al reality anche Luca Onestini

E poi, con la brasiliana al GFVIP 7, ” Ci sarebbe il ritorno del Brasile ma nella storia del GF Vip è stata una dei punti cardine l’amicizia tra Rosalinda e Dayane. Dal mio punto di vista ci potrebbe essere complicità con Nikita Pelizon “. Ma Dayane Mello non é l’unica vippona che sarebbe in arrivo nella Casa, tra le new-entries previste al GFvip 7. Insieme a lei, in qualità di re-entry nel ruolo di concorrente del Grande Fratello vip 7, potrebbe confermarsi anche il nome di Luca Onestini. Se aleggia un forse sull’ipotesi che ai nuovi concorrenti del GFvip possa aggiungersi l’ex tronista di Uomini e donne, Teresa Langella secondo quanto ripreso da Samara, infatti il secondo ingresso nella Casa per l’ex tronista Luca Onestini sarebbe quasi dato per certo a casa Pipol, tra le novità in arrivo: “Altri nomi…un ritorno. Luca Onestini, l’anno scorso doveva entrare al Grande Fratello Vip, era in trattativa ma non è entrato perché c’era Soleil Sorge nella Casa. Potrebbe entrare Helena Prestes, ex fidanzata di Antonino e modella che ha fatto Pechino con Nikita e potrebbe sconvolgere le dinamiche del GF Vip”.

Soleil Sorge sfida Dayane Mello/ Dopo il GFVIP, il debutto a Celebrity Chef!













© RIPRODUZIONE RISERVATA