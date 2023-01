GFvip, Raffaello Tonon affonda Soleil Sorge/”Una benedizione per Luca Onestini che..”

Grande Fratello vip, Raffaello Tonon si apre sugli ex Soleil Sorge e Luca Onestini

Mentre prosegue il Grande Fratello vip 7, Raffaello Tonon torna ad attaccare Soleil Sorge, anche a difesa dell’ex coinquilino al Grande Fratello vip 2, Luca Onestini. L’occasione che ha per tornare a parlare ai media l’ex gieffino dagli occhi di ghiaccio, con cui Onestini creava il sodalizio degli “Oneston” nella Casa più spiata d’Italia, é un’intervista ripresa da Isa e Chia, dove Raffaello non lesina dichiarazioni al veleno su colei che- ai tempi del GFvip 2 -finiva al centro del gossip per una frequentazione amorosa con Marco Cartasegna, con Luca Onestini che gridava al tradimento subito dalla fidanzata. Questo, sulla scia del ritorno di Luca nella Casa, al Grande Fratello vip 7 in corso, e l’ultima puntata del reality di Santo Stefano dove l’ormai ex di Onestini, Soleil Sorge, ha segnato l’upgrade come opinionista in studio dopo essere stata concorrente al Grande Fratello vip 6 lo scorso anno e in concomitanza della conduzione condivisa con Pierpaolo Pretelli, che ora la vede al timone del web format parallelo del Grande Fratello vip 7, il GFvip party.

Raffaello Tonon torna ad attaccare Soleil Sorge e difende Luca Onestini

da parte sua – fa sapere Raffaello Tonon-. Mi ricordo che lei mi accusava di attaccarla perché fossi il migliore amico di Luca. lo la attaccavo perché secondo me spesso e volentieri fa dei ragionamenti che non stanno né in cielo né in terra, quindi non la attaccavo perché avesse tradito Luca o avesse finito la relazione con Luca, che ritengo sia stata una benedizione di Dio per Luca”.

E che ne pensa Raffaello Tonon, poi, dell’attacco a Luca Onestini, sferrato dalla neo opinionista subentrata al posto di Sonia Bruganelli, al Grande Fratello vip 7? “Non mi aspettavo altro da lei-aggiunge, poi, Raffaello Tonon-, sarò molto sintetico. Non mi aspettavo un comportamento diverso, è esattamente il copione del suo carattere e della persona che è. C’è a chi piace e a chi no, secondo me si commenta da sola. Non ho altro da aggiungere, non mi aspettavo niente di meglio”. Nella scorsa diretta natalizia del Grande Fratello vip 7, Soleil Sorge ha dato all’ex del “manipolatore”, per aver – a suo avviso -avviato una condotta improntata sulla finzione, giocando con i sentimenti di Nikita Pelizon e “manipolando la Casa dei gieffini”.

