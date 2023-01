GFvip, Raffaello Tonon boccia Oriana Marzoli/ “In Italia importiamo il peggio”

Grande Fratello vip 7, Raffaello Tonon si pronuncia su Oriana Marzoli

Nel bene e nel male può già dirsi l’outsider del Grande Fratello vip 7 in corso, e intanto Oriana Marzoli fa parlare di sé anche Raffaello Tonon. L’occasione che l’ex Grande Fratello vip 2 ha per pronunciarsi sul conto della inquilina straniera della Casa più spiata d’Italia é un’intervista ripresa da Isa e Chia, dove oltre a criticare Soleil Sorge e la coppia del Grande Fratello vip 7 in corso, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, Raffaello Tonon affonda anche la bionda dagli occhi neri, Oriana Marzoli.

Oriana Marzoli contro Dana Saber al GF Vip, urla nella notte/ "Ridicola e bugiarda"

“Guardi, io questa Oriana non la sopporto- fa sapere Raffaello Tonon, incalzato sulla Grande Fratello vip 7 più discussa del momento -, non la tollero”. L’affondo dell’ex gieffino ai danni della sexy barbie della Casa, poi, prosegue duramente: “Noi italiani abbiamo l’abilità di esportare il meglio (veda i cervelli in fuga) e di importare il peggio, perché questa Oriana fa il paio con un’altra spagnola che era un po’ più anziana, era una morettona che urlava come una matta, una volgarona, che ne ha fatte di tutti i colori”. Ecco, noi abbiamo l’abilità”. Che il riferimento del parallelo critico sia all’ex gieffina, Aida Nizar?

Oriana Marzoli contro Dana Saber "Ho paura di te"/ "Malata e pazza. Cerchi la clip"

Raffaello Tonon é durissimo su Oriana Marzoli: la critica mossa al reality made in Italy

La critica avanzata da parte di Raffaello Tonon é destinata, non troppo velatamente, anche alla compagine della produzione dei reality made in Italy.

“Non ci basta il peggio che abbiamo in

casa, lo andiamo a infarcire anche con

quello di casa altrui- conclude infine l’ex gieffino vip-. Le è sufficiente come

risposta?”. Nel frattempo, la new entry nella Casa del Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli, continua ad intrattenere i telespettatori, dopo aver catalizzato l’attenzione mediatica per il tira e molla amoroso registrato nella Casa con Antonino Spinalbese. Che Oriana Marzoli possa trovare al Grande Fratello vip 7 la fiamma dell’amore, dopo le distanze che ha preso da lei Antonino Spinalbese? A subire il fascino della bionda curvy, potrebbe essere nella Casa Luca Onestini, amico di Raffaello Tonon ed ex storico dell’altra blonde ex Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge.

Oriana in crisi al GF Vip: "Una fig* come me non trova un ragazzo qui"/ "È strano, mai ricevuto un no"

© RIPRODUZIONE RISERVATA