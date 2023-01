GFvip, Raffaello Tonon nuovo opinionista?/ La risposta

Grande Fratello vip 7: Raffaello Tonon rilascia delle dichiarazioni sul reality, dopo l’esperienza vissuta nella Casa

Mentre prosegue il Grande Fratello vip 7, Raffaello Tonon si apre sulla possibilità di poter tornare a fare parte del cast dei protagonisti del reality. L’occasione che l’ex concorrente al Grande Fratello vip 2 ha per tornare a pronunciarsi sul reality dei vip, é un’intervista ripresa da Isa & Chia, dove oltre a criticare Soleil Sorge e i gieffini Oriana Marzoli, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, Raffaello Tonon si apre anche a margine della possibilità che lui possa coprire il ruolo di opinionista del reality dei vipponi, dopo il trascorso di inquilino nella Casa più spiata d’Italia. Incalzato sulla eventuale chance della nuova collaborazione Mediaset, quindi, Raffaello Tonon non si sottrarrebbe affatto: “Immediatamente, perché no? Con un buon cachet sicuramente!”.

Insomma, a quanto pare Raffaello Tonon non disdegnerebbe l’idea di vedersi subentrare nel cast del Grande Fratello vip 7 in corso, come nuovo opinionista, in aggiunta oppure in sostituzione di Orietta Berti o Sonia Bruganelli. Nel frattempo, nella prima puntata del 2023 targata Grande Fratello vip 7, la nemica di sempre di Raffaello Tonon, Soleil Sorge, si é sostituita eccezionalmente a Sonia Bruganelli, che per le vacanze natalizie é partita per un viaggio negli Stati Uniti d’America. Nel ruolo di neo opinionista, intanto, la modella italo-americana collabora in tandem con l’ex Grande Fratello vip 5, Pierpaolo Pretelli, con cui lei é al contempo timoniera del web format parallelo al Grande Fratello vip 7, il GFvip party.

Tuttavia, nello studio del Grande Fratello vip 7 é previsto il rientro di Sonia Bruganelli, dopo che Soleil Sorge ha vantato online che il reality sia diventato una tendenza mondiale sui social con il ruolo inedito coperto da neo opinionista. Che la modella italo americana aspiri a confermarsi al timone del reality show non é un’ipotesi azzardata, così come non lo sarebbe l’ipotesi che vedrebbe Raffaello Tonon pronto a sgomitare contro qualsivoglia candidato, per l’ambito ruolo di opinionista.

