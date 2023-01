GFvip, Raffaello Tonon vs Antonella & Edoardo/ “Lui vuole le curve e lei lo sfrutta”

Grande Fratello vip 7, Raffaello Tonon si apre su Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Mentre prosegue la messa in onda del Grande Fratello vip 7, anche nel mezzo delle vacanze natalizie, Raffaello Tonon affonda la coppia che nella Casa formano i gieffini vip Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. L’occasione che l’ex Grande Fratello vip 2 ha per tornare a parlare ai media, rispetto al gioco della Casa in corso, é un’intervista ripresa da Isa & Chia, dove oltre ad attaccare Soleil Sorge Raffaello si pronuncia in modo critico sulla coppia gieffina più chiacchierata del momento: “La Fiordelisi non vedeva l’ora di trovare qualcuno che le cascasse ai suoi piedi, da manovrare, con il quale litigare, con il quale fare la pace, con il quale discutere o avere scene di gelosia. Perché la Fiordelisi è una “navigata”, è una che ha capito (come chiunque abbia guardato la televisione e si sia dedicato a questo programma) che la dinamica di coppia è ancora una dinamica che, in quanto meno, magari non attira il pubblico, ma fa sì che si parli. Quindi è meglio che si parli perché così quando si esce qualche migliaio di euro, qualche spiccio con le copertine, li si fa”. Insomma, secondo l’ex Grande Fratello vip 2 la schermitrice si starebbe servendo di Edoardo Donnamaria al mero fine di raggiungere visibilità e per fare business, catalizzando su di sé l’attenzione generale dell’occhio pubblico.

Raffaello Tonon rilascia un duro affondo sulla coppia del Grande Fratello vip 7

“Come al solito, mi dispiace -prosegue poi l’affondo dell’intervistato sulla coppia del Grande Fratello vip 7-, ma le donne

sono assolutamente nell’accezione

negativa, più furbe degli uomini. Perché

con Edoardo, lui tutto sommato è almeno

sessualmente attratto dalle curve della

procace napoletana, mentre lei lo usa

esattamente per quello che serve per la

dinamica del gioco, fin tanto che è lì

dentro”. E l’attacco sferrato ai Donnalisi, infine, così si conclude da parte di Raffaello Tonon: “Guardi, se io vedessi loro due sposati con un figlio, darei unappartamento alla Caritas. E ricordi che io

non ho mai fatto un cattivo affare nella

mia vita”.

