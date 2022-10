GFVIP: ritorno di fiamma Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo?/ “Batti un colpo, se…”

Grande Fratello vip 6, Lulù Selassié torna a parlare di Manuel Bortuzzo: l’intervista

Può dirsi una tra i protagonisti più discussi che la storia del Grande Fratello vip ricordi e intanto Lulù Selassié torna a raccontarsi, senza lesinare dichiarazioni sull’amore sbocciato nella Casa, Manuel Bortuzzo. L’occasione che la princesse etiope ha di tronare a parlare dell’ormai ex fidanzato conosciuto al GFvip 6 é in un’intervista radiofonica concessa a Turchesando, dove – tra le altre dichiarazioni rilasciate anche su Soleil Sorge- lei palesa il dolore provato per la mancanza del nuotatore disabile nella sua vita, reduci dal naufragio della lovestory di cui i due si rendevano protagonisti nel gioco della Casa più spiata d’Italia.

Sempre a Turchesando la sorella e vincitrice del GF vip 6, Jessica Selassié, ha dichiarato di non avere più alcun contatto con Manuel Bortuzzo – dal momento che la storia dei due é finita con un comunicato Ansa dell’ex gieffino. E in radio non si fa attendere la versione di Lulù Selassié sul naufragio d’amore: “Diciamo che dopo quel momento sono stata ovviamente – perché dopo la fine di un amore si soffre – male, però nel mio silenzio, ecco. Sui social in generale non mi è mai piaciuto dare la mia tristezza. Più la mia allegria. Perché alla fine i problemi tutti ce li hanno”, esordisce in replica a chi la taccerebbe di essere interessata alla visibilità e alla strumentalizzazione del rapporto con Bortuzzo, per consensi e business.

Lulù Selassié riapre la porta del cuore a Manuel Bortuzzo…l’invito extra-Gfvip

L’intervento radiofonico di Lulù Selassié poi prosegue, con una dichiarazione importante della princesse per Manuel Bortuzzo: “Sono rimasta sempre me stessa. Perché giustamente quando credi in un amore poi ovvio che è una delusione grandissima quando finisce. Comunque gli voglio bene e gli auguro il meglio dalla vita”.

E non manca neanche un invito per il nuotatore, che potrebbe rivelarsi il preludio di un ritorno di fiamma tra gli ex Grande Fratello vip: “É una persona bellissima -aggiunge l’ex Gfvip-. E io con lui sono stata benissimo. Purtroppo non ci siamo né sentiti né rivisti. Mi piacerebbe. Anche in totale serenità, in amicizia. Soprattutto perché si sono condivise cose speciali e forti. Un amore così unico e forte… poi è brutto rimanere senza parlare. Fino adesso è stato l’amore più grande della mia vita. Non gli ho mai proposto di vederci, diciamo… possiamo farlo adesso in diretta? Va bene. Batti un colpo se ci sei!” . Ora resta a Manuel Bortuzzo rispondere o meno all’ex.

