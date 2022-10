GFvip, Sara Manfuso ritiro: “Sento di doverlo fare” “Abbiamo dei valori”/ Web insorge

Grande Fratello vip 7, Sara Manfuso lascia la Casa: spunta il presunto motivo

A poche ore dalla messa in onda della sesta puntata del Grande Fratello vip 7, prevista per la prima serata del 6 ottobre 2022 su Canale 5, Sara Manfuso lascia il gioco con annessa motivazione, scatenando tra le reazioni più disparate dell’occhio-pubblico.

La scelta del ritiro da parte della magnetica opinionista giunge pochi giorni dopo la quinta puntata del Grande Fratello vip, dedicata al caso Marco Bellavia, che ha visto i più tra i vip nella Casa tacciati dal web di frasi e atteggiamenti a sfondo di bullismo. Una condotta del “branco” avversa ad un singolo, all’insegna dell’intolleranza, quella palesatasi verso l’ex Bim bum bam e la sua dichiarata condizione del “male di vivere”, che ha indignato l’Italia.

Il gioco di Marco Bellavia, tuttavia, avrebbe voluto avere come scopo quello di lanciare un messaggio di invito all’unità nelle diversità, e che oltre al dolore fisico esiste anche il dolore psicologico, da estirpare. Come il male di vivere che é riemerso in lui, a fronte degli attacchi gratuiti ricevuti nella Casa, fino sospingerlo al ritiro dal gioco. E dopo una quinta puntata segnata dal record di ascolti pari al 25,1% di share, con tanto di vittoria del Grande Fratello vip 7 della gara di ascolti TV da prima serata, complice il caso Marco Bellavia Sara Manfuso lascia la Casa. La scorsa puntata ha registrato i provvedimenti del gioco per il caso bullismo a Marco Bellavia: la squalifica di Ginevra Lamborghini e il televoto flash indetto tra 4 dei concorrenti finiti nella black-list delle frasi a sfondo di bullismo, con l’eliminazione di Giovanni Ciacci voluta dal pubblico TV. Ma i telespettatori avrebbero voluto che i provvedimenti stabiliti dal Grande Fratello vip 7 si estendessero anche al resto dei responsabili degli atti tacciati di bullismo dal web, salvo la buona pace di Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e George Ciupilan. Il caso Marco Bellavia e gli annessi effetti mediatici avrebbero inevitabilmente sospinto Sara Manfuso al ritiro dal reality. O almeno, questo trapelerebbe dall’ultima uscita di scena dalla Casa, immortalata in un video condiviso sulla pagina Instagram del Grande Fratello vip 7.

Il messaggio di addio di Sara Manfuso al Gfvip é nel mirino del web

“La cosa che conta é che sento di doverlo fare. Difficile perché ci stavo bene qui dentro, con alcuni di più, altri di meno e si lega tanto con alcuni e altri no. Sono contenta di esserci stata -dichiara nelle ultime battute ai coinquilini Gfvip, la seconda concorrente che giunge al sacrificio del ritiro, dopo Marco Bellavia. E la scelta sarebbe legata proprio al caso bullismo: “Alcuni valori ce li abbiamo qui dentro”.

Insomma, il ritiro dal GFVIP di Sara Manfuso vorrebbe essere la volontà dell’ex gieffina di un riscatto, dopo lo scoppio della polemica mediatica di questi giorni: “io continuo da fuori e sono sicura che voi lo fate da dentro”, é l’ultimo saluto della giornalista freelancer, che invita i Gfvip superstiti alla buona condotta. E non mancano, tra le altre, le reazioni avverse, da parte del popolo dei telespettatori attivi nel web, vip e nip. “Salutiamo tutti Sara… ciao Sara, ciao ciao ciao” si legge tra le righe del sibillino messaggio della bionda vip Guendalina Canessa, dai toni alquanto provocatori. A fare eco é poi un utente comune: “Sí, Sara abbiamo visto i vostri valori ed anche i tuoi. Ma taci va, che fai più bella figura… completa l’opera con l’abbandono… questo ci convince della tua buona fede nei riguardi di Marco”. Poi, tra le reazioni avverse al GFVIP e di consenso rispetto al ritiro della Manfuso, un’idea lanciata alla produzione del reality: “Se lasciate giusto quei tre o quattro che si salvano e mandate fuori tutto il resto e fate entrare 15 nuovi, magari il programma decolla… così giusto per lanciare un’idea” .

