GFvip, scatta il bacio Attilio Romita e Amaurys Perez/Web all’attacco: “Carriera di giornalista bruciata”

Il Grande Fratello vip 7 in corso diventa ben presto la Casa del “grande bordello” a detta di molti tra i telespettatori attivi via Instagram, con il nuovo bacio tra Attilio Romita e Amaurys Perez. L’ex mezzo busto del Tg1, complici le atmosfere briose dei festeggiamenti del compleanno della gieffina e coinquilina Ginevra Lamborghini, ha invitato il campione sportivo pallanuotista, Amaurys Perez, ad un bacio in mondovisione: “Senti, ma ci diamo un bacio sulla bocca?” La risposta all’invito da parte di Amaurys Perez é stata una sorta di rassicurazione destinata alla moglie, quasi come a voler spazzare via sul nascere il sospetto di un possibile tradimento extra-coniugale con il giornalista: ” Va bene okay, Angela, posso?”. Il bacio, alla fine, c’é stato, anche se a stampo, ma é durato all’incirca un minuto, quindi non proprio un “flash”. E non é tutto.

Attilio Romita e Amaurys Perez al centro delle polemiche sul Grande Fratello vip

Il siparietto focoso si é poi via via sempre più surriscaldato, con Attilio Romita che ha aggiunto, parlando indirettamente alla moglie del coinquilino: “Angela di me ti puoi fidare”, e la successiva intromissione dell’altro protagonista del Grande Fratello vip, Alberto De Pisis, ex storico di Taylor Mega giunto di recente al coming-out della sua omosessualità: “Di me ti puoi fidare un po’ meno”.

Un botta e risposta con tanto di allusioni piccanti che, intanto, scatena tra le reazioni social più disparate del web. Come tra le più aggreganti, le seguenti, che trapelano sul profilo Instagram del Grande Fratello vip: “Una carriera di giornalista bruciata, povero idiota”; “La stupidità solo per fare scena”; “Programma senza senso, inventano storie d’amore, interesse, attrazioni, hanno sbagliato studio, forse intendevano partecipare a Uomini e donne…ha perso il senso per cui era stato creato. É solo una gara a chi inventa sciocchezze per avere clip. Noioso, tanto quanto i programmi della D’Urso. Canale 5 dovrebbe rivedere il proprio modo di fare TV. Ha stufato tutto questo NULLA”.

