GFvip, Soleil Sorge: la madre vuota il sacco/ “Luca Onestini? Solo un trofeo…”

Si rinnova l’ormai consuetudinario appuntamento del Grande Fratello vip 2022, con la puntata datata 3 novembre 2022, e al reality arrivano le new-entries nella Casa, tra cui Luca Onestini, ex storico di Soleil Sorge. Quest’ultima, timoniera del web format parallelo del Grande Fratello vip 2022, il GFvip party, si é rivelata la scelta di Luca Onestini al termine del trono da lui condotto a Uomini e donne 2016-2017. Ma i loro rapporti sono ormai all’insegna dell’alta tensione, da quando lui ha appreso in diretta TV come concorrente al Grande Fratello vip 2 (2017) dell’avvistamento di lei con il rivale tronista a Uomini e donne, Marco Cartasegna. Incalzata recentemente sulle cronache rosa della figlia Soleil Sorge, in un’intervista a Chi magazine, Wendy Kay ha fatto sapere che Luca Onestini abbia rappresentato per la figlia un trofeo da portare a casa e non un vero amore, a differenza degli ex seguiti al tronista Jeremias Rodriguez e Marco Cartasegna.

Le verità top secret di Soleil Sorge, secondo Wendy Kay

“É competitiva – ha fatto sapere testualmente Wendy Kay sulla figlia, Incalzata da Chi-, lui , Luca, è stato il premio da vincere e, infatti, è durata un mese”. Tuttavia, Soleil Sorge , a detta dell’intervistata, sarebbe apparsa agli occhi della madre americana profondamente innamorata di Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e donne, così come del fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, Jeremias Rodriguez. Ma non é tutto. Nell’ampia collezione degli ex vip di Soleil Sorge anche Alex Belli avrebbe rappresentato un capriccio per Soleil. A detta della mamma vip, infatti, la figlia ex Grande Fratello vip non avrebbe mai nutrito un sentimento d’amore per il promesso sposo di Delia Duran, a differenza di come supposto da molti nel corso del Grande Fratello vip 6 dello scorso anno. Nella stessa intervista concessa al giornale diretto da Alfonso Signorini, inoltre, Wendy Kay ha confidato di aver temuto che Soleil Sorge potesse rivelarsi la preda di una strategia d’amore di Alessandro Basciano al Grande Fratello vip 6.

