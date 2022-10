Gfvip, Soleil Sorge: “Non vorrei trovare un mio ex nella Casa…”/ La confessione

Grande Fratello vip, l’ex GFVIP Soleil Sorge commenta a freddo il suo casting per il gioco: la confessione intima

Ritorna al centro dell’attenzione mediatica, Soleil Sorge, nel ruolo di timoniera del GFvip party -il format digital-only parallelo al Grande Fratello vip 7 che conduce in tandem con Pierpaolo Pretelli -per una confidenza su un ex top secret, e non solo. La modella italo-americana ed ex concorrente al Grande Fratello vip 6 fa ora rumore nel web per essersi abbandonata a più di una verità sul suo vissuto da aspirante vippona, a margine dei tempi che furono del suo casting per l’accesso al reality. E l’occasione delle confidenze é un momento web al GFvip party condiviso con Pierpaolo Pretelli, mentre i due neo conduttori si concedono un memory moment alla visione dello storico casting della modella registrato per il Gfvip. “Solitamente sono molto sciolta e rilassata invece qui ero molto tesa, cercavo di farmi un’idea di come poteva essere questo percorso”, dichiara Soleil Sorge alla visione del suo filmato, per poi aggiungere visibilmente emozionata: “Volevo farmi conoscere a 360 gradi. Mentre mi guardavo in quella clip, ho pensato che è stato un nuovo capitolo della mia vita”. Questo, mentre nella clip che annunciava lo scorso anno il suo ingresso nella Casa del GFvip, lei dichiara guerra all’amore segnata dal turbolento trascorso con un ex top secret: “Non vorrei mai trovare in Casa uno dei miei ex. Sono super single. Non lo so che cavolo dico. Ho messo il capitolo amore da parte”.

Eppure, nel gioco del Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge finiva poi per abbandonarsi alle effusioni amorose con Alex Belli, e a chiudere il triangolo intrecciato con l’attore e la promessa sposa Delia Duran con un bacio lesbo alla modella sudamericana, a conclusione del sofferto poliamore. I rapporti tra Soleil Sorge e il flirt della Casa, Alex Belli, sarebbero oggi inesistenti. Ma chissà che la porta rossa del Grande Fratello vip non possa a breve tornare a riaprirsi per Soleil Sorge, in occasione della sorpresa di un ex…

Nel frattempo, ai “Solex” e il loro poliamore, al GFvip 7 in corso si ispirerebbero per i telespettatori, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini e la “terza incomoda” Giaele De Donà. Che il triangolo del GFvip 7 sia il disperato tentativo di replicare il successo del poliamore targato Grande Fratello vip 6?

